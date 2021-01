Antigénové testovanie v košickom U. S. Steel potrvá podľa potreby

Košice 13. januára (TASR) – Odberové miesto na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v areáli U. S. Steel Košice bude otvorené dovtedy, kým si to pandemická situácia bude vyžadovať. Informovala o tom v stredu oceliarska fabrika.



"Sme veľmi radi, že sa nám zdravotníci a dobrovoľníci z podniku prihlásili na naše miesto. Avšak v celoslovenskom rámci by bolo vhodné, ak by nielen testy, ale aj zdravotníkov zabezpečil štát. Podniky sú natoľko zodpovedné, aby si uvedomovali nutnosť postarať sa o dobrovoľné testovanie tak, aby zabezpečili výrobu a zdravie zamestnancov," uviedol ďalej hovorca podniku Ján Bača.



Na verejnom odberovom mieste vo vstupnom areáli oceliarní od minulého týždňa pretestovali už 3681 ľudí, z toho 118 malo pozitívny výsledok. "K dnešku nám počet pozitívnych zamestnancov stúpol na 237. Preliečených bolo vyše 500 zamestnancov," konštatoval Bača. Odberové miesto je otvorené v čase od 6.30 do 11.30 h a od 13.30 do 18.30 h.



Zamestnancom, ktorí prichádzajú do práce, podnik odporúča, aby sa pravidelne dali otestovať každých päť - sedem dní a výsledok nahlásili nadriadenému. "Platnosť výsledku akéhokoľvek testu na ochorenie COVID-19 je ovplyvnený mobilitou testovanej osoby – čím sa človek viac presúva a prichádza do kontaktu s inými osobami, tým kratšia je jeho platnosť. Pravidelné testovanie zníži pravdepodobnosť šírenia výskytu ochorenia u zamestnancov, príbuzných a kolegov v práci," dodal hovorca.



V podniku podľa neho komunikujú už aj o očkovaní, svoj názor na očkovanie môžu zamestnanci vyjadriť vyplnením krátkeho anonymného prieskumu na intranete.