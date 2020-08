Antik Telecom chce rozšíriť zdieľanú dopravu do relax segmentu

Bratislava 13. augusta (TASR) - Spoločnosť Antik Telecom, ktorá na Slovensku prevádzkuje zdieľané verejné bicykle a e-skútre, rozširuje svoje portfólio produktov zdieľanej dopravy do relax segmentu. Uviedli to vo štvrtok riaditeľ pre rozvoj podnikania spoločnosti Antik Telecom Peter Blaas a manažér zdieľaných služieb spoločnosti Matúš Digo.



„Po bicykloch a e-skútroch v závere sezóny 2020 a v roku 2021 pribudnú ej elektrické bicykle, e-kolobežky, elektrické motorky a horské e-biky,“ uviedli predstavitelia spoločnosti. Do portfólia poskytovateľa prostriedkov zdieľanej dopravy má pribudnúť aj požičovňa rekreačných plavidiel.



Prvou novinkou spoločnosti, ktorá sa dostane k zákazníkom na prelome augusta a septembra, bude 25 kusov elektrických motoriek v Košiciach. Bude k nej potrebný vodičský preukaz typu B a ich rýchlosť bude obmedzená na 45 kilometrov za hodinu. Spoločnosť má ambíciu dostať e-skútre aj elektrické motorky aj do Bratislavy - pravdepodobne budúcu sezónu. V rovnakom období chce spoločnosť spustiť pilotnú prevádzku požičovne dvojmiestnych a trojmiestnych plavidiel na rieke Hornád v prírodnom prostredí nad Košicami. Ako avizuje spoločnosť, vypožičanie plavidiel bude možné prostredníctvom aplikácie, pričom systém automaticky zabráni zapožičaniu v podmienkach nevhodných na plavbu.



Predstavitelia spoločnosti vyzdvihujú zmysel siete nabíjacích staníc, ktorá eliminuje potrebu zbierať vybité bicykle či kolobežky a tým zabráni aj vytváraniu neporiadku na verejných priestranstvách, keďže používatelia sú motivovaní ukončiť jazdu v nabíjačke. Spoločnosť má aktuálne v prevádzke 60 nabíjačiek v Košiciach, pričom miesta už má zabezpečené pre ďalších 200 kusov.



Spoločnosť Antik Telecom prevádzkuje bikesharing systémy v Bratislave, Košiciach, Poprade, Trebišove, Moldave nad Bodvou, Veľkom Šariši, požičiavanie e-skútrov v Košiciach a počas letnej sezóny aj na Domaši. V ich portfóliu sa nachádzajú aj požičovne externých batérií pre dobitie mobilného telefónu na 50 miestach od Bratislavy po Bardejov, ktoré umiestnili v reštauráciách a iných verejných miestach vo februári.



Jazdu na verejných bicykloch spoločnosti využili Slováci počas „koronovej“ časti tohtoročnej sezóny zhruba 80.000-krát. Na verejných e-skútroch spoločnosti vykonali Slováci za tento rok zatiaľ 3001 jázd, najdlhšia jazda mala dĺžku takmer 64 kilometrov.