Antošová: Spotrebiteľ má právo poznať pôvod mäsa, upravíme to v zákone

Bratislava 9. augusta (TASR) - Kontrolné zistenia potravinovej inšpekcie preukázali, že je bezpochyby správne doplniť zákon o potravinách. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Antošová (SNS) v reakcii na vo štvrtok (8. 8.) zverejnené výsledky kontrol potravín za 1. polrok 2019.



Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša a generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského 8. augusta informovala o tom, že v 1. polroku 2019 tzv. potravinová kobra uskutočnila 30.001 kontrol potravín od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky sa zistili u 6,4 % kontrol.



Potravinová inšpekcia podľa Antošovej potvrdila, že bezpečnosť a kvalita potravín je na prvom mieste a je potrebné ich kontrolovať. "Spotrebiteľa musíme chrániť," podčiarkla.



Zákon o potravinách pôjde podľa nej v septembri do druhého čítania. "Ide o ustanovenie, ktoré prikáže povinnosť stravovacím a reštauračným zariadeniam uvádzať pôvod mäsa, z ktorého následne pripravili pokrm pre spotrebiteľa," vysvetlila poslankyňa, ktorá podáva návrh s kolegom z koalície Petrom Antalom (Most-Híd).



"Keď idete do obchodu, máte akú-takú šancu dozvedieť sa, odkiaľ pochádza mäso, ktoré kupujete. No v reštauráciách a jedálňach sa môžete spoľahnúť iba na ústnu informáciu čašníka, ktorá nemusí byť pravdivá. Práve preto je tento zákon dôležité prijať čím skôr," dodala Antošová.