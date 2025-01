Kovaľová vyčíta neposkytnutie podpory štúdia odborným opatrovateľom

Bratislava 28. januára (TASR) - Asociácia odborných pracovníkov v sociálnych službách (AOPSS) kritizuje rezort práce za nespoluprácu pri podpore pokračovania projektu vzdelávania pre odborných opatrovateľov na stredných zdravotníckych školách v Žilinskom kraji. Učebný odbor "odborný opatrovateľ" podľa riaditeľky AOPSS Márie Kovaľovej získal podporu od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, avšak zmenu v legislatíve musí urobiť rezort práce.



"Všetko je hotové, aby sme mohli otvoriť tento učebný odbor v Žiline, Dolnom Kubíne, ako aj v Liptovskom Mikuláši. Tento nový učebný odbor potrebuje malú zmenu legislatívy, ktorú musí urobiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Čakáme už druhý rok spolu s ďalšími samosprávnymi krajmi," priblížila Kovaľová s tým, že asociácia ešte v novembri minulého roka vyzvala rezort práce, aby prehodnotil stanovisko k tomuto odboru.



MPSVR reagovalo začiatkom decembra 2024, že o zvyšovaní kvalifikácie odborných zamestnancov diskutovalo s rezortom zdravotníctva. Dodalo, že zaoberať by sa touto problematikou mala aj reforma financovania sociálnych služieb, či už v rámci navýšenia počtu hodín v kurzoch opatrovania alebo inou formou vzdelávania. Nová reforma by mohla prepojiť viac aj sociálnu a zdravotnú starostlivosť a vytvoriť tak priestor na vznik nových pracovných pozícií pre odborných zamestnancov, ktorí by mohli kvalifikovane poskytovať potrebnú pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zdravotníckych zariadeniach.



"Som vďačná, že v novom systéme reformy financovania a poskytovania sociálnych služieb sa konečne (po 25 rokoch) upriamuje pozornosť aj na prepájanie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Nerozumiem však stratégii, ktorá smeruje k ďalšej diskusii, k hľadaniu ciest a k prípadným dohodám s MZ SR. Keďže práve MZ nám podalo podpornú ruku a spolu pod ich gesciou sa nám podarilo nájsť riešenie a dokonca vyskúšať model vzdelávania," vysvetlila Kovaľová.



Učebný odbor je podľa nej investíciou do budovania kvalitných odborných pracovníkov. Zdôraznila, že opatrovateľská starostlivosť sa nezlepší v kvalite vďaka kontrolám, ktoré vykonáva inšpekcia sociálnych vecí. "Nevidím riešenie ani v tom, že naďalej budeme robiť nábor opatrovateliek na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny a dlhodobo nezamestnaných ľudí (klientov sociálnej práce) s 220-hodinovým kurzom postavíme k lôžkam chorých seniorov alebo ku klientom s ťažkým zdravotným postihnutím," dodala Kovaľová.