AP Moller-Maersk oznámil hospodárske výsledky za 2. štvrťrok
Najväčší svetový prepravca kontajnerov vo štvrtok oznámil, že jeho základný zisk v 2. štvrťroku klesol na 586 miliónov USD (505 miliónov eur) zo 798 miliónov USD v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Kodaň 7. augusta (TASR) - Dánska lodná a logistická spoločnosť AP Moller-Maersk oznámila výsledky za 2. štvrťrok, ktoré prekonali odhady analytikov. Zvýšila tiež svoj celoročný výhľad, keďže globálny dopyt po námornej kontajnerovej preprave preukázal odolnosť napriek obavám z obchodných vojen. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.
Ale zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v sledovanom období zvýšil medziročne o 7 % na 2,3 miliardy USD. Analytici pritom očakávali, že dosiahne 1,98 miliardy USD.
Tržby za tri mesiace do konca júna 2O25 vzrástli o 3 % na 13,13 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 12,61 miliardy USD.
Spoločnosť zvýšila svoju prognózu príjmov za celý rok 2025 a očakáva EBITDA v rozmedzí 8 až 9,5 miliardy USD namiesto 6 až 9 miliárd USD. Predpovedá tiež rast objemu globálneho trhu s kontajnermi o 2 % až 4 % (-1 % až 4 % v predchádzajúcom odhade).
Uviedla tiež, že narušenie dopravy v Červenom mori bude trvať celý rok.
(1 EUR = 1,1604 USD)
