A.P. Moller-Maersk plánuje prvú uhlíkovo neutrálnu kontajnerovú loď

Kodaň 17. februára (TASR) - Dánska spoločnosť A.P. Moller-Maersk plánuje zrýchliť aktivity v oblasti dekarbonizácie kontajnerovej lodnej prepravy a prvé uhlíkovo neutrálne plavidlo na svete uviesť do prevádzky už v roku 2023. To je o sedem rokov skôr, než uvádzal pôvodný plán spoločnosti.



Zástupcovia lodiarskeho sektora vlani prisľúbili, že do roku 2030 budú lode a lodné palivo uhlíkovo neutrálne. Ako uviedla agentúra Reuters, sektor sa na celosvetovom obchode podieľa približne 80 % a na celkových emisiách CO2 zhruba 3 %.



Dánsky koncern však uviedol, že tlak zákazníkov na urýchlenie ekologizácie dodávateľských feťazcov rastie a navyše, zrýchlenie procesu umožňujú aj najnovšie technológie. Palivom prvej uhlíkovo neutrálnej kontajnerovej lode by mal byť metanol.