A.P. Moller-Maersk vykázal za minulý rok rekordný zisk

Kodaň 9. februára (TASR) - Dánska spoločnosť A.P. Moller-Maersk v stredu vykázala rekordný zisk za rok 2021, keďže ceny kontajnerovej dopravy prudko stúpli pre problémy v dodávateľských reťazcoch, s nedostatkom kontajnerov a upchatím prístavov, ktoré odštartovala pandémia ochorenia COVID-19. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Najväčší prepravca lodných kontajnerov na svete vykázal za minulý rok čistý zisk 18 miliárd USD (15,78 miliardy eur), čo bol najvyšší zisk v histórii dánskej spoločnosti.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa takmer strojnásobil na 24 miliárd USD vďaka nižším nákladom a optimalizácii logistického reťazca, uviedol A.P. Moller-Maersk. Tržby sa v roku 2021 zvýšili o 55 % na 61,8 miliardy USD.



"Výnimočné trhové podmienky viedli k rekordne vysokému rastu a ziskovosti v A.P. Moller-Maersk, ale viedli tiež k narušeniu dodávateľských reťazcov a vážnym problémom pre našich zákazníkov," povedal Sren Skou, generálny riaditeľ spoločnosti.



Vo 4. štvrťroku zaznamenala dánska spoločnosť nárast zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) na 6,63 miliardy USD z 1,59 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Konsolidované tržby vo 4. kvartáli stúpli na 18,51 miliardy USD z 11,25 miliardy USD.



V tomto roku rok 2022 očakáva A.P. Moller-Maersk základný EBITDA približne 24 miliárd USD, základný EBIT vo výške približne 19 miliárd USD a voľný peňažný tok viac ako 15 miliárd USD.



A.P. Moller-Maersk predpokladá, že súčasná situácia na trhu bude pokračovať aj v 2. štvrťroku 2022, pričom k normalizácii by mohlo dôjsť v druhej polovici roka.



Zákazníci v lodnej doprave prešli skúškou trpezlivosť a museli siahnuť hlboko do vrecka, skonštatovala spoločnosť vo vyhlásení. Náklady na prepravu vzrástli najmä na trasách z Ázie do Európy a Severnej Ameriky.



A.P. Moller-Maersk, ktorý chce byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálny tým, že jeho flotila prejde na tzv. zelenú energiu, uviedol tiež, že jeho emisie klesli v roku 2021 o 42 %.



(1 EUR = 1,1408 USD)