APAS: Dopyt po zamestnancoch núti firmy prijať netradičných uchádzačov

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na konci roka plánujú firmy na Slovensku významné nábory zamestnancov, mali by byť najsilnejšie za posledné dva roky. Zamestnávatelia zmierňujú požiadavky a sú ochotní prijať aj tzv. netradičných kandidátov, ktorí patria do vyšších vekových kategórií, nemajú vhodné zručnosti, sú dlhodobo nezamestnaní alebo pochádzajú z marginalizovaných komunít. Dôvodom zníženia nárokov je miera evidovanej nezamestnanosti. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Čistý index trhu práce očistený o sezónne výkyvy je v rámci celého Slovenska na úrovni + 15 %. To znamená, že zamestnávatelia vo všetkých regiónoch plánujú viac ľudí prijímať ako prepúšťať," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Vo väčšej miere chcú v tomto období vytvárať nové pracovné miesta aj firmy, ktoré svoje náborové plány doteraz odkladali. Deje sa tak podľa odborníka z APAS Róberta Čvapeka aj napriek tomu, že ekonomika smeruje len k miernemu rastu a stále pretrváva vyššia miera nestability. Možnosti pracovného trhu na Slovensku sú však takmer vyčerpané a v zamestnávaní cudzincov krajina zaostáva.



"Asi tretina zamestnávateľov je dnes ochotnejšia zamestnať uchádzačov, ktorí sú starší alebo chcú výrazne zmeniť svoje pracovné zameranie. Približne štvrtina by prijala aj tých, ktorí nespĺňajú všetky požiadavky a technické zručnosti alebo sú dlhodobo nezamestnaní. Pre týchto ľudí sa tak dnes otvára väčšia šanca vrátiť sa do pracovného procesu," priblížil Čvapek.



Starších uchádzačov je podľa prieskumov ochotných zamestnať približne 30 % firiem, 19 % manažérov aktívne vyhľadáva zamestnancov v dôchodkovom veku. Firmy, ktoré podnikajú na Slovensku, bojujú aj s nedostatkom talentov, ktorý dosiahol v globálnom meradle maximum za posledných 17 rokov.



Pre firmy bude najmä pri pracovníkoch bez potrebného vzdelania alebo technických zručností dôležité investovať do svojich zamestnancov. "Viac než tretina zamestnávateľov dnes plánuje investovať do vzdelávania svojich zamestnancov, a to najmä pri nižších vekových kategóriách, kde pracovníci ešte nedisponujú potrebnými zručnosťami. Ocenili by však pri tom aj pomoc zo strany vlády, napríklad vo forme odvodových úľav," dodala Rumiz.