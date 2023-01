APAS: Firmy budú požadovať vyšší výkon, pracovníci vyššie mzdy

Bratislava 4. januára - Tento rok bude na pracovnom trhu prelomový. Firmy budú požadovať vyšší a kvalitnejší výkon, ktorý budú viac kontrolovať, a pracovníci uznanie, vyššie mzdy a viac finančných a nefinančných benefitov. TASR o tom v stredu informovala Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



Napriek tomu, že na Slovensku je veľmi veľký nedostatok kandidátov, zamestnávatelia začali v poslednom kvartáli minulého roka intenzívnejšie sledovať svoje náklady a optimalizovať procesy, ktoré sa týkali aj oblasti ľudských zdrojov. Tento jav sa zatiaľ ešte neprejavil v zmene nezamestnanosti, zhodnotila APAS.



Hybridný model práce, ako aj tzv. home office sa po pandémii zaužívali vo väčšine slovenských firiem, v ktorých je tento pracovný vzťah možný. Jedným z najvýraznejších benefitov, ktorý pracovníci očakávali vlani, bola flexibilná práca, vyplynulo z interných prieskumov asociácie. Ďalším typickým javom v oblasti ľudských zdrojov v minulom roku bolo pokračovanie náborových procesov na diaľku, tréningy na zvyšovanie kvalifikácie, no predovšetkým znižovanie reakcií kandidátov na inzerát.



Zamestnávatelia naďalej čelili vysokému nedostatku pracovnej sily, uviedlo záujmové združenie. Požiadavky sú pritom kladené nielen na technické znalosti a odbornosť, no tiež najmä na spoľahlivosť, sebadisciplínu, odolnosť či prispôsobivosť, ako aj schopnosť riešenia problémov.



"Určite cítime, že zamestnávatelia boli predovšetkým v poslednom kvartáli minulého roka opatrí," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz. "Či sa slovenská ekonomika udrží na terajšej úrovni vrátane nezamestnanosti, bude závisieť od opatrení, ktoré vláda poskytne zamestnávateľom," dodala.



Úroveň nezamestnanosti tak bude závisieť od viacerých faktorov. Ide napríklad o rast energií a nákladov na vstupné suroviny či narušenie dodávateľského reťazca, pričom väčšina vlád v Európskej únii sa podľa asociácie snaží tieto faktory pre konkurencieschopnosť ich firiem znížiť.



V tomto roku by mala podľa predikcií APAS naďalej klesať e-commerce pre zrušenie pandemických opatrení. Problémy môžu mať firmy s najväčšou spotrebou energií a stagnovať bude oblasť rýchloobrátkového spotrebného tovaru.



Rásť by mali najmä informačné technológie a automotive. Dané odvetvie prechádza zmenami a tie sa prejavia pravdepodobne už tento rok, dodala asociácia.



Upozornila, že ak pracovný trh zostane rovnaký ako vlani, a teda dopyt bude prevyšovať, bude nevyhnutné zabezpečiť vyšší počet zahraničných zamestnancov z iných krajín. "Rok 2023 prinesie recesiu ekonomiky a stagnáciu v raste pracovného trhu, zamestnávatelia sa určite viac sústredia na nájdenie takých kandidátov, ktorí presne vyhovujú ich požiadavkám. V takých prípadoch bude nutné očakávať aj ťažšie a dlhšie náborové procesy," vysvetlila Rumiz. Pracovníci budú na druhej strane očakávať podporu od vedenia, vyjadrenie uznania a pochvalu za ich prácu.