Personalisti: Krátenie dávok bude motivovať ľudí nájsť si prácu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Krátenie či odobranie dávok v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku, prinesie vyššiu motiváciu pre nezamestnaných nájsť si prácu. Na druhej strane však pracovné miesto nemusí zodpovedať ich kvalifikácii či skúsenostiam. Ďalšími bariérami môžu byť vzdialenosť alebo vysoké náklady na dopravu. V utorok na to upozornili zástupcovia Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Na trhu práce je dnes veľa neobsadených miest najmä v oblastiach ako výroba, logistika či služby. Mnohé z týchto pozícií sú pritom považované za menej atraktívne pre ich fyzickú náročnosť alebo nízku mzdu. Ak sa však príjmová situácia nezamestnaných zhorší, mohli by byť ochotní prijať aj tieto ponuky. Tým sa zvýši využiteľnosť pracovnej sily, ktorá je momentálne nevyužitá, a čiastočne by sa mohli zaplniť aktuálne voľné pracovné miesta," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Opatrenie, ktoré predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) začiatkom októbra, prinesie podľa APAS vyššiu motiváciu u nezamestnaných ľudí zobrať aj také pracovné miesto, ktoré by za normálnych okolností odmietli. Mnohí z nich sú podľa generálneho manažéra agentúry Index Nosluš Gorup Róberta Čvapeka nezamestnaní z dôvodu, že nemajú pre dostupné pracovné miesto potrebné zručnosti, a nie preto, že by nechceli pracovať.



"Najmä v regiónoch, kde je viac pracovných príležitostí, sú časté ponuky práce, ktoré vyžadujú technickú, digitálnu či inú odbornosť. Tie dlhodobo nezamestnaní, často z marginalizovaných skupín, obvykle nemajú a súčasný systém rekvalifikácie im ani neposkytuje dostatočné možnosti, ako sa týmto požiadavkám trhu prispôsobiť," spresnil Čvapek.



Rumiz doplnila, že prijatie nevhodnej pozície môže viesť aj k nižšej produktivite v práci a frustrácii. S opatrením o krátení dávok by preto podľa nej malo byť spojené aj rozšírenie dostupných rekvalifikačných programov, ktoré budú zamerané na reálne potreby trhu. Okrem rekvalifikácie je tiež dôležitá podpora mobility.



Prezidentka APAS zdôraznila, že jednou z bariér pri prijatí pracovnej ponuky sú práve cestovné náklady a problémy so zabezpečením ubytovania. Dodala, že znížením nezamestnanosti a poberateľov dávok v hmotnej núdzi sa znížia aj výdavky štátu, rizikom však môže byť nedostatočná podpora pri rekvalifikácii či mobilite.



"Ak nebudú zavedené súbežné kroky motivujúce dlhodobo nezamestnaných, krátenie či odobratie dávok môže len potrestať tých, ktorí nemajú dostatočné zdroje na to, aby si zlepšili svoju kvalifikáciu alebo za prácou cestovali. Bez takýchto podporných opatrení môže byť avizované krátenie dávok v niektorých prípadoch dokonca kontraproduktívne," uzavrela Rumiz.