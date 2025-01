Personálne agentúry: Mzdy v SR by mali aj v roku 2025 rásť

Bratislava 8. januára (TASR) - Mzdy na Slovensku by mali aj v roku 2025 naďalej rásť, no zrejme pomalšie a určite nie všade rovnako. Vyplýva to z vyjadrení odborníkov na pracovný trh zo spoločností združených v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS).



Zvyšujúce sa životné náklady a pretrvávajúci dopyt po nových pracovníkoch by mali podľa nich aj v nadchádzajúcom období vytvárať tlak na rast miezd. Odborníci na pracovný trh sa zhodujú v názore, že aj v roku 2025 priemerná mzda na Slovensku pravdepodobne porastie.



"Tempo rastu sa však môže spomaliť, a to najmä kvôli ekonomickým tlakom a potrebe zvyšovať produktivitu," uviedla Zuzana Rumiz, prezidentka APAS a riaditeľka agentúry Manpower Group Slovensko.



Podľa Jindřicha Hodka z agentúry Index Nosluš je otázka, či a ako rýchlo porastú mzdy, skôr stávkou na to, ako sa bude vyvíjať ekonomika. "Ak by došlo k jej pribrzdeniu, môže sa rast miezd výrazne spomaliť. Aký vývoj však ekonomika našej krajiny v skutočnosti naberie, je dnes ťažké určiť," priblížil Hodek.



Tempo rastu miezd bude zároveň odlišné v závislosti od odvetvia a regiónu. "Najväčší rast miezd možno očakávať v odvetviach s vysokým dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch, ako sú IT, energetika, financie a priemysel. Naopak, sektory ako maloobchod a gastro budú čeliť obmedzeniam, keďže ich ziskovosť je citlivejšia na ekonomickú neistotu," upozornila Rumiz.



"Maloobchod a časť výroby a služieb zároveň patria medzi sektory so stagnujúcou produktivitou, čo je tiež jeden z dôvodov, pre ktorý môžu mať problém udržať tempo rastu miezd," doplnila Katarína Nováková Rudinská, obchodná manažérka agentúry Lugera & Maklér.



Okrem súvislosti s dopytom po zamestnancoch či rastom produktivity v rámci jednotlivých sektorov sa pri raste miezd prejavia aj regionálne vplyvy. "Napríklad v Košiciach a ich okolí by mohli situáciu ovplyvniť očakávané nové investície v oblasti automobilového priemyslu a s tým súvisiaci zvýšený dopyt po pracovníkoch. Tu sa preto dá predpokladať výraznejší rast miezd ako v iných regiónoch," dodala Katarína Dovinová, manažérka agentúry Europersonal.



Zároveň pripomenula aj stúpajúcu dôležitosť benefitov, ktoré zamestnávateľ ponúkne. "Rozhodovanie uchádzačov totiž čoraz viac ovplyvňuje nielen výška mzdy, ale aj benefity, ktoré súvisia s rovnováhou medzi pracovným a osobným životom," uzavrela Dovinová.