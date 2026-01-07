< sekcia Ekonomika
APAS: Nezamestnanosť ostane nízka a nábor nebude jednoduchší
Odborníci zároveň upozornili, že ani prípadný mierny nárast miery nezamestnanosti nemusí zamestnávateľom uľahčiť nábor.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Nezamestnanosť by mala v roku 2026 zostať nízka a obsadzovanie voľných miest bude pre firmy naďalej náročné. Vyplýva to z hodnotenia odborníkov združených v Asociácii personálnych agentúr Slovenska (APAS).
„Miera nezamestnanosti sa síce môže oproti roku 2025 nepatrne zvýšiť, no mala by ostať na relatívne nízkej úrovni - predpoklady sa pohybujú v rozmedzí 5,5 až 6,5 %. Dôvodom je predovšetkým oslabený hospodársky rast, opatrnosť firiem pri tvorbe nových pracovných pozícií a útlm v niektorých odvetviach, najmä v priemysle a logistike,“ uviedla prezidentka APAS a riaditeľka agentúry ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.
Odborníci zároveň upozornili, že ani prípadný mierny nárast miery nezamestnanosti nemusí zamestnávateľom uľahčiť nábor. „Hoci existuje reálna možnosť ďalšieho, i keď nie dramatického nárastu miery nezamestnanosti, pre zamestnávateľov to nebude znamenať zjednodušenie náboru zamestnancov. Tí sa budú v roku 2026 hľadať ešte zložitejšie, a to predovšetkým z dôvodu demografického vývoja a starnutia populácie, ale aj pre odlev aktívnych zamestnancov do zahraničia,“ vysvetlil riaditeľ Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo.
Podľa APAS zostane výzvou aj obsadzovanie voľných pracovných pozícií v technických odboroch. „Obsadzovanie voľných pracovných pozícií zostane výzvou. Hoci množstvo uchádzačov o zamestnanie môže mierne stúpnuť, v praxi budú zamestnávatelia aj naďalej zápasiť s kvalifikačným nesúladom, slabou mobilitou a nedostatkom kandidátov vo viacerých, najmä technických odboroch,“ doplnila Rumiz.
Mzdový rast by mal pokračovať, aj keď diferencovane. Rumiz očakáva ich ďalší, avšak už miernejší rast. Zamestnávatelia budú pritom čoraz viac zohľadňovať produktivitu práce, výkonnosť a trhovú konkurencieschopnosť. Reálne mzdy by sa mali podľa nej udržať na úrovni predchádzajúceho roka, prípadne mierne stúpnuť, avšak len za podmienky, že inflácia ostane pod kontrolou.
