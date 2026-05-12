APAS: Pokútne personálne agentúry môžu ohroziť výrobu aj chod firiem
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Neseriózne personálne agentúry nepredstavujú pre firmy riziko len z pohľadu pokút za nelegálne zamestnávanie, ale môžu priamo ohroziť výrobu, logistiku či plnenie zákaziek. V utorok na to upozornila Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).
Zlyhanie nespoľahlivého dodávateľa pracovníkov môže podľa prezidentky APAS Zuzany Rumiz spôsobiť okamžité prevádzkové problémy. „Ak sa firma spoľahne na neseriózneho dodávateľa ľudí, jeho zlyhanie môže zo dňa na deň ohroziť chod samotnej prevádzky, plnenie zákaziek aj vzťahy s klientmi,“ uviedla.
Asociácia upozorňuje, že nízka cena personálnych služieb môže byť pre firmy lákavá, no často nepokrýva reálne náklady na mzdy, odvody, ubytovanie či legalizáciu zahraničných pracovníkov. Problémy sa tak podľa APAS môžu prejaviť napríklad meškajúcimi výplatami, nezaplateným ubytovaním alebo komplikáciami pri zamestnávaní cudzincov.
„Z pohľadu mojej viac ako desaťročnej praxe v personálnom biznise sú pokuty často až sekundárny problém. Oveľa väčšie riziko predstavuje priame ohrozenie prevádzky firmy,“ skonštatoval riaditeľ spoločnosti Transfer - personálna agentúra Vladimír Jančo. Podľa neho sa personálna agentúra pri vysokom podiele externých pracovníkov stáva súčasťou operačného modelu firmy. Ak zlyhá, dôsledky sa okamžite prejavia vo výrobe, sklade alebo pri expedícii.
Najväčšie riziko podľa APAS vzniká v odvetviach s vysokou potrebou flexibilnej pracovnej sily, ako sú výroba, automotive, logistika, sklady, potravinárstvo, stavebníctvo či e-commerce. Kritické situácie nastávajú najmä počas sezónnych špičiek alebo pri nábehu nových projektov.
Asociácia zároveň upozorňuje na riziko závislosti od jedného dodávateľa pracovnej sily. Ak jedna agentúra pokrýva väčšinu pracovníkov na kritickom úseku, jej problémy sa okamžite prenášajú na chod celej prevádzky.
„Firmy by mali personálne agentúry vnímať ako strategických dodávateľov, nielen ako administratívne riešenie,“ zdôraznila Rumiz s tým, že mali by sa zaujímať nielen o licencie agentúr, ale aj o ich finančnú stabilitu, spôsob koordinácie pracovníkov, riešenie absencií, BOZP či legalizáciu zahraničných zamestnancov. Dôležité je tiež pracovať s viacerými overenými dodávateľmi a mať pripravený krízový scenár pre prípad výpadku pracovníkov.
