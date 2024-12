APAS: Pracovný trh ovplyvnil nedostatok kvalifikovaných ľudí

Bratislava 16. decembra (TASR) - Tento rok bol pracovný trh poznačený najmä nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, pričom až 79 % zamestnávateľov malo problémy nájsť vhodných zamestnancov. Ďalej to boli regionálne rozdiely súvisiace s hľadaním si zamestnania či rozvoj nových technológií a umelej inteligencie. V pondelok to uviedla Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



Najmenej sa firmám darilo nájsť pracovníkov v doprave a logistike, kde to bolo až 87 %. Nasleduje oblasť zdravotníctva a farmácie s 82 %, financie a nehnuteľnosti s 81 % a obchod a služby s 80 %. Rovnako mali problémy s obsadzovaním pracovných pozícií aj v IT sektore a v ťažkom a spracovateľnom priemysle, a to zhodne po 79 %.



Jednou z príčin môže byť podľa APAS starnutie populácie a čoraz väčší počet ľudí odchádzajúcich na dôchodok. Ďalej je to aj vplyv odchodu časti zamestnancov a študentov do zahraničia. "Prognóza hovorí, že do desiatich rokov klesne počet ľudí na našom trhu práce, a to aj po započítaní imigrácie, približne o 250.000," spresnila obchodná manažérka personálnej agentúry Lugera & Makler Katarína Nováková Rudinská. Dôsledkom nedostatku pracovnej sily bol tiež rast miezd, a to najmä v odvetviach s nižšími platmi, ako sú reštaurácie, ubytovanie a stavebníctvo.



Tento rok bol v regiónoch viditeľný aj nedostatok niektorých profesií, pričom jediná šanca na nábor zamestnancov je pre firmy ich prechod z jednej do druhej firmy, prípadne výchova nových talentov. Rovnako niektoré lokality na západe Slovenska sú podľa personálnych agentúr pre investorov atraktívnejšími miestami, než stred a východ krajiny.



Kľúčovou témou pre tento rok boli nové technológie a rozvoj umelej inteligencie. V súčasnosti vzniká množstvo nových pozícií, na ktoré nie sú firmy podľa APAS odborne pripravené. Rastie najmä dopyt po zamestnancoch v technickom odbore, ako je automobilový, elektrotechnický a strojárenský priemysel. Personálne agentúry zdôrazňujú, že nové technológie si vyžadujú aj nové zručnosti, pričom najviac sú žiadané technické, IT, výrobné a obchodné, respektíve marketingové schopnosti. Rovnako sa menia tiež požiadavky na pracovníkov v oblasti ľudských zdrojov.



Pracovný trh bol tiež ovplyvnený rastúcimi nákladmi na energie a infláciou, čo vytváralo tlak na firmy a viedlo k prepúšťaniu či zmrazeniu náboru nových zamestnancov. Ďalej to bol nárast dopytu zamestnávateľov po zahraničných pracovníkoch, najmä do výrobných pozícií a služieb, a to nielen z Ukrajiny, ale aj Ázie. Okrem toho slovenský trh práce bol poznačený aj dianím v Európe a najmä v Nemecku v automobilovom priemysle. Nižší dopyt po zamestnancoch v tomto segmente bol na Slovensku zaznamenaný v treťom a štvrtom štvrťroku 2024.