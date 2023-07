APAS: SR potrebuje pracovníkov z cudziny, nie je pre nich atraktívne

Bratislava 15. júla (TASR) - Na základe demografického vývoja na Slovensku sa odhaduje, že o desať rokov bude u nás o štvrť milióna menej ľudí v produktívnom veku. Pri súčasnom počte približne 2,5 milióna pracujúcich to predstavuje pokles o takmer desať percent. Zrýchlenie procesov pri prijímaní zamestnancov z tretích krajín by však pomohlo konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva, no pre kvalifikovanejších pracovníkov z cudziny Slovensko nie je atraktívne, informovala Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Na Slovensku máme podľa portálu www.slubyzamestnanosti.gov.sk dlhodobo otvorených vyše 90.000 neobsadených pracovných pozícií. Pritom takmer 75 % slovenských zamestnávateľov podľa aktuálnych prieskumov čelí ťažkostiam pri hľadaní kvalifikovaných ľudí. Problémom je pritom nielen nájsť pracovníkov s potrebnými zručnosťami, ale v niektorých regiónoch, najmä na západnom Slovensku, aj ľudí bez zručností," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Slovenské firmy dnes zamestnávajú historicky najvyšší počet cudzincov. Kým v roku 2013 pracovalo na Slovensku 13.400 ľudí zo zahraničia, v máji 2023 ich bolo až 95.585. To je viac než sedemnásobný nárast len za posledných desať rokov. Napriek tomu však podľa Rumiz problém s nedostatkom pracujúcich narastá. "Pred 10 rokmi malo nedostatok ľudí asi 45 % slovenských firiem, teraz je to približne 75 %. A očakáva sa, že v roku 2030 až 90 % našich firiem nebude vedieť nájsť vhodnú pracovnú silu, čo predstavuje veľké riziko pre celú našu ekonomiku," dodala.



Výzvam spojeným s nedostatkom pracujúcich čelí podľa nej väčšina krajín eurozóny, je teda podľa nej logické, že možnosť dovozu pracovnej sily z EÚ nie je pre všetkých reálna. Skôr je pravdepodobné, že v tomto konkurenčnom boji bude Slovensko ťahať za kratší koniec, čo sa už dnes u nás ukazuje na problémoch s kvalifikovanými pracovníkmi napríklad v zdravotníctve.



"Vybavovanie pracovných víz u nás trvá veľmi dlho a ani naše ambasády často nie sú pripravené na taký počet žiadostí, aký by bol potrebný," priblížila Rumiz, podľa ktorej by práve zjednodušenie a zrýchlenie zákonných procesov pri prijímaní zamestnancov z tretích krajín pomohlo konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.



"Konkurencia krajín v rámci Európy je totiž veľká, mnohé majú tieto procesy omnoho jednoduchšie a kratšie, vedia tak zabezpečiť zahraničnú pracovnú silu pre svoj pracovný trh oveľa rýchlejšie. Ak aj u nás nezjednodušíme prijímanie zamestnancov z krajín mimo EÚ, môže sa nám ľahko stať, že sa dostaneme do problémov. Ako malý štát máme totiž jedinú možnosť, nastaviť vhodné podmienky jednak pre prichádzajúcich zahraničných zamestnancov, no tiež pre firmy, ktoré ich budú zamestnávať," uzavrela Zuzana Rumiz.