APAS udelil za Wirecard pokutu nielen firne EY, ale aj jej audítorom

Berlín 3. apríla (TASR) - Nemecký dozorný orgán pre audit APAS uvalil v pondelok prísne sankcie na účtovnú spoločnosť EY a jej audítorov. EY sa dostala pod drobnohľad za to, že nezistila rozsiahle podvody v skrachovanej platobnej firme Wirecard. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nemecká pobočka EY má na dva roky zakázané vykonávať audit pre subjekty "verejného záujmu" vrátane spoločností kótovaných na burze, uviedol vo vyhlásení APAS.



Úrad zároveň udelil EY, jednému z najväčších účtovných gigantov na svete, pokutu 500.000 eur. Podľa APAS práca EY na finančných výkazoch Wirecard od roku 2016 do roku 2018 ukázala "porušenie profesionálnych povinností" bez toho, aby uviedol ďalšie podrobnosti.



Piati audítori, ktorí boli v tom čase zamestnancami EY, dostali tiež pokuty od 23.000 do 300.000 eur. Ďalších sedem uniklo sankciám, pretože sa vzdali audítorských licencií. Spoločnosť EY vo vyhlásení uviedla, že počas vyšetrovania "plne spolupracovala s APAS a ľutuje, že podvod v spoločnosti Wirecard nebol odhalený skôr". Dodala, že si z prípadu Wirecard vzala "dôležité ponaučenie". "EY Germany je dnes iná spoločnosť, s novým vedúcim tímom a novými štruktúrami dohľadu," vyhlásila firma.



EY má na celom svete viac ako 350.000 zamestnancov, z toho približne 12.000 v Nemecku. Skupina stratila po páde Wirecard množstvo veľkých klientov vrátane Commerzbank a Deutsche Telekom, ale zostáva audítorom najväčšieho nemeckého veriteľa Deutsche Bank.



Wirecard podal návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti v júni 2020. Veriteľom dlhuje takmer 4 miliardy USD (3,68 miliardy eur) po tom, ako bola odhalená diera v jeho účtovníctve vo výške 1,9 miliardy eur, ktorá bola podľa EY výsledkom sofistikovaného globálneho podvodu.



Pre podozrenie z podvodu, falšovania účtovníctva a manipulácie s trhom boli zadržaní a obvinení traja bývalí manažéri Wirecard vrátane bývalého riaditeľa Markusa Brauna.



Zmiznuté peniaze chýbajú dodnes. Firma údajne zaúčtovala neexistujúce príjmy, ktoré pripisovala viacerým partnerom v iných krajinách. Použila falošné dokumenty, aby umelo nafúkla aktíva a stala sa atraktívnejšou pre investorov a zákazníkov. Mnoho súkromných investorov tak prišlo o veľké sumy, keď sa akcie Wirecard stali cez noc bezcennými.



EY vykonávala audit vo Wirecard viac ako desať rokov a čelí kritike za to, že sa roky podpisovala pod výkazy, aj keď správy v médiách upozorňovali na nezrovnalosti v účtovníctve nemeckej spoločnosti.



(1 EUR = 1,0875 USD)