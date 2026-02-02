< sekcia Ekonomika
APAS upozornili na nízky záujem o remeselné odbory
Žiaci majú na podanie prihlášok na stredné školy čas od 8. do 20. februára.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Žiaci majú na podanie prihlášok na stredné školy čas od 8. do 20. februára. Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) v tejto súvislosti upozornila, že záujem žiakov o technické a remeselné odbory dlhodobo zaostáva za potrebami trhu práce, hoci ide o profesie, po ktorých je podľa nej výrazný dopyt. Vyplýva to zo stanoviska APAS.
Nedostatok pracovníkov sa podľa APAS opakovane týka technických a remeselných pozícií v priemysle aj stavebníctve. „Na slovenskom trhu práce dlhodobo chýbajú najmä technici a remeselníci – od CNC operátorov, elektrikárov a zváračov až po technikov údržby či mechanikov výrobných zariadení. Podobná situácia je aj pri stavebných profesiách, ako sú murári, tesári či inštalatéri,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Asociácia zároveň poukázala na vplyv stereotypov pri rozhodovaní o výbere školy. Branislav Jančuška z personálnej agentúry Synergie uviedol, že časť rodičov odporúča deťom cestu, ktorá bola spoločensky úspešná v minulosti, hoci podmienky na trhu práce sa zmenili. Podľa neho si mnohí pri remeslách stále predstavujú najmä fyzicky náročnú manuálnu prácu, zatiaľ čo technické profesie sú čoraz viac spojené s technológiami a riešením problémov v praxi.
Pri technických odboroch a remeslách združenie vydvihlo význam praxe a prepojenia škôl so zamestnávateľmi vrátane duálneho vzdelávania. Rumiz zároveň odporučila zohľadniť pri výbere strednej školy uplatnenie absolventov, rozsah a kvalitu praxe či možnosti ďalšieho rozvoja a certifikácií.
Štatistický úrad SR uviedol za 3. štvrťrok 2025 priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve na úrovni 1569 eur. Rumiz zároveň uviedla, že technickí špecialisti podľa nej zarábajú približne 1600 až 3000 eur mesačne v závislosti od seniority a regiónu.
