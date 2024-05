APAS: Ženy zarábajú o takmer 18 % menej ako muži

Bratislava 27. mája (TASR) - Ženy zarábajú v EÚ v priemere približne o 13 % menej ako muži, na Slovensku je to o takmer 18 % menej. Zmierniť nerovnosť medzi mužskými a ženskými mzdami by mohla nová smernica EÚ, podľa ktorej by mali zamestnávatelia vysvetliť, podľa čoho určujú mzdy. V pondelok o tom informovala Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



APAS priblížila, že z údajov Štatistického úradu SR za rok 2022 vyplýva, že priemerná mzda ženy bola na Slovensku o 311 eur nižšia než mzda muža. Pri niektorých, napríklad robotníckych povolaniach, je podľa asociácie rozdiel v platoch opodstatnený, keďže ide o fyzicky náročnejšiu prácu.



"Pri mnohých pracovných pozíciách na to však neexistuje žiaden dôvod a ženy i napriek tomu zarábajú menej než muži, a to aj o desiatky percent. Tento problém je zjavný najmä pri pohľade na odvetvia, kde sú rozdiely najvýraznejšie - napríklad vo finančných a poisťovacích službách je priemerná mzda ženy o vyše tisícky, teda až o jednu tretinu, nižšia ako u muža. Podobné je to aj v oblasti informácií a komunikácie," doplnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Pripomenula, že mzdová rodová diskriminácia je na Slovensku problémom, ktorý si vyžaduje zvýšenú pozornosť a aktívne kroky k riešeniu. Mzdy žien podľa APAS stláčajú nadol najmä rodové stereotypy. Pri odstraňovaní mzdovej rodovej diskriminácie by pritom mohla pomôcť nová európska smernica. Implementovať ju podľa APAS plánuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Podľa novej smernice budú musieť zamestnávatelia vysvetliť, podľa čoho určujú mzdu. Pre zamestnancov by tiež mali vytvoriť jasný postup, podľa ktorého môžu získať vyššie finančné odmeny. Väčšie firmy budú musieť robiť pravidelné reporty, v ktorých budú informovať aj o priemernej mzde na jednotlivých pozíciách v rodovom členení.



"Zverejňovanie údajov o platoch podľa pohlavia môže zvýšiť transparentnosť a zviditeľniť problémy, čo môže vyvíjať tlak na firmy, aby prijímali opatrenia na odstránenie rozdielov. Detailné správy môžu tiež pomôcť identifikovať konkrétne oblasti, kde sú rozdiely najvýraznejšie, a umožnia tak zamerať sa na konkrétne odvetvia," uviedla Rumiz.



Dodala, že dôležité je zlepšiť aj podmienky pre rodičov napríklad o dostupnosť kvalitných a cenovo prijateľných služieb starostlivosti o deti a flexibilné pracovné podmienky.