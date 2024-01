APAS:Nedostatok pracovníkov v roku 2024 spôsobí tlak na zvýšenie miezd

Bratislava 3. januára (TASR) - Najväčšie výzvy pre zamestnávateľov budú v tomto roku súvisieť s nedostatkom uchádzačov na pracovnom trhu, s novými technológiami a s odlišnými názormi nastupujúcej mladej generácie pracujúcich. Problémy, ktoré súvisia s nedostatkom zamestnancov, budú pokračovať aj v roku 2024, čo spôsobí tlak na rast miezd. Uviedla to Asociácia personálnych agentúr (APAS).



Problém s nedostatkom zamestnancov sa môže ešte prehĺbiť. "Dôvodom je v prvom rade demografický vývoj, ktorý je nepriaznivý nielen u nás, ale v podstate v celej Európe. V tomto období nastupujú na náš pracovný trh menej početné generácie, pričom situáciu ešte skomplikoval odchod väčšieho percenta zamestnancov do predčasného dôchodku," uviedol generálny manažér agentúry Index Nosluš Group Róbert Čvapek.



Zamestnávatelia by mohli nedostatok pracovníkov riešiť prostredníctvom tzv. netradičných kandidátov. Ide o ľudí, ktorí nemajú vhodné zručnosti či sú dlhodobo nezamestnaní. Bude potrebné, aby firmy vynaložili viac energie, času a financií na zaškolenie týchto uchádzačov. Generálna manažérka personálnej agentúry ManpowerGroup a prezidentka APAS Zuzana Rumiz vidí riešenie nedostatku zamestnancov najmä v dovoze pracovnej sily zo zahraničia.



V nadchádzajúcom roku si aj technologický rozvoj bude vyžadovať flexibilitu a vzdelávanie zamestnancov. Problém s nedostatkom talentov v budúcnosti očakávané technologické zmeny ešte prehĺbia. "Spolu s rýchlym pokrokom v technológiách bude neustále rásť dopyt po zamestnancoch s digitálnymi zručnosťami a schopnosťou prispôsobiť sa novým nástrojom a platformám," povedal riaditeľ agentúry Transfer Vladimír Jančo.



Organizácie sa v minulom roku viac zameriavali aj na podporu duševného a fyzického zdravia svojich zamestnancov. Zahŕňalo to flexibilné pracovné hodiny, programy pre duševné zdravie či podporu rovnováhy medzi prácou a osobným životom. S narastajúcim počtom mileniálov a zástupcov najmladšej generácie Z však budú firmy musieť ešte viac prispôsobiť stratégie riadenia a motivácie zamestnancov. Nastupujúca generácia totiž hodnotí zamestnávateľa aj na základe jeho spoločenskej zodpovednosti, prístupu k udržateľnosti a etike.



"Mladí ľudia majú inú predstavu o skĺbení pracovnej doby a voľného času. Zamestnávatelia preto budú musieť prehodnotiť aj systém odmien, upraviť flexibilitu pracovnej doby alebo ponuku skrátených úväzkov," dodal Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton.