APAS:Potreba zamestnať cudzincov je urgentná, treba systémové riešenia

Bratislava 23. septembra (TASR) - Na Slovensku je dlhodobo neobsadených vyše 90.000 pracovných pozícií, pomôcť by mohlo zamestnávanie cudzincov. Ako upozornila Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), potreba zamestnávania cudzincov na Slovensku je urgentná, avšak riešenie pomocou systému národných víz je nedostatočné, treba systémové riešenia.



"Nedostatok ľudí sa u nás pritom prejavuje aj na pracovných pozíciách, ktoré sú v zahraničí obsadzované práve našincami. Naplnenie potrieb pracovného trhu prevažne slovenskými pracujúcimi bude teda úzko previazané so splnením ich predstáv o ohodnotení a pracovných podmienkach, čo nie je jednoduchá úloha," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Pracovné sily pritom chýbajú v priemysle, zdravotníctve či v stavebníctve. S nedostatkom pracovníkov má problém aj gastro, hotelierstvo, obchod či služby. "Deficit pracovníkov vo viacerých odvetviach je však u nás akútny, preto je podľa zamestnávateľov riešením práve zamestnávanie cudzincov z takzvaných tretích krajín," uviedla APAS. Avšak asociácia upozornila, proces udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania je na Slovensku mimoriadne zdĺhavý a spojený s komplikovanou administratívou.



Zjednodušiť a uľahčiť prístup cudzincov na pracovný trh by mohol systém národných víz, pri ktorých sa uplatňuje zrýchlený postup získania prechodného pobytu. Na akútne preklenutie naliehavej situácie pri vybraných povolaniach Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhlo na budúci rok kvótu 2000 národných víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Obsadiť by mali najmä určené miesta v automobilovom priemysle.



"Zrýchlené zamestnávanie cudzincov z tretích krajín môže pomôcť zmierniť nedostatok pracovnej sily v kritických oblastiach, ako je automobilová výroba, niektoré kriticky nedostatkové povolania však neboli do návrhu zahrnuté a ani navrhované množstvo národných víz nemusí byť dostatočné na pokrytie skutočnej potreby priemyslu," uviedol Vladimír Jančo z APAS.



Ako Jančo ďalej upozornil, zrýchlený režim národných víz rieši len naliehavú situáciu s nedostatkom pracovníkov, avšak z dlhodobého hľadiska treba pripraviť systémové riešenie. "V tomto smere by mohla pomôcť novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti, ktorú pripravuje ministerstvo práce spolu s ministerstvom vnútra a aktuálne je v legislatívnom procese. Nová úprava by pritom mala už v dohľadnej dobe zásadne zmeniť spôsob udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa celý postup zjednodušil, sprehľadnil, urýchlil," dodala APAS.