APEC vyjadril znepokojenie nad problémami v globálnom obchode

Soul 16. mája (TASR) - Ministri obchodu z členských štátov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v piatok na stretnutí v Južnej Kórei vyjadrili znepokojenie nad problémami v globálnom obchode v súvislosti s americkými clami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ministri rokujú na juhokórejskom ostrove Čedžu po tom, ako americký prezident Donald Trump zaviedol sériu ciel vrátane ciel vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut do USA.



Spojené štáty sú kľúčovým členom APEC a na rokovaniach ich zastupuje obchodný splnomocnenec Jamieson Greer, ktorý už absolvoval sériu bilaterálnych stretnutí na okraj podujatia. Predstavitelia ostatných krajín sa totiž snažia o zmiernenie amerických ciel.



„Znepokojujú nás základné výzvy, ktorým čelí globálny obchodný systém,“ uviedli ministri z 21-člennej skupiny v spoločnom vyhlásení. Vyzvali na väčšiu spoluprácu s tým, že APEC môže slúžiť ako prostriedok „na zblíženie pri riešení ekonomických problémov, ktorým región čelí“.



Juhokórejský minister obchodu Čchong In-Kchjo uviedol, že spoločné vyhlásenie bolo ťažko vybojované, pričom na začiatku rozhovorov boli jasné „významné rozdiely“ v pozíciách. V poslednej chvíli však krajiny dosiahli dohodu, pričom APEC zdôraznil význam globálnych obchodných mechanizmov, ako je Svetová obchodná organizácia (WTO), ako aj udržateľných dodávateľských reťazcov. To podľa neho vysiela pozitívny signál globálnym trhom. Dodal, že členovia APEC môžu spolupracovať, aby sa efektívne pohybovali v súčasnom vysoko neistom globálnom obchodnom prostredí.



Minister uviedol tiež, že neprebehla žiadna diskusia o spoločných odpovediach na americké clá, keďže „každá krajina čelí výrazne odlišným okolnostiam“.



Južná Kórea vykázala minulý rok prebytok v obchode s USA vo výške 66 miliárd USD (59 miliárd eur) a umiestnila sa za Vietnamom, Taiwanom a Japonskom. Stala sa tak kľúčovým cieľom Trumpovej colnej politiky.



Krajinu, ktorá je vysoko závislá od exportu, tvrdo zasiahli 25-percentné clá na automobily, ktoré Trump zaviedol začiatkom apríla.



Automobilový priemysel sa podieľa 27 % na exporte Južnej Kórey do USA. Trump minulý mesiac oznámil aj „recipročné“ clá na export z Južnej Kórey vo výške 25 %, ktoré však vzápätí pozastavil do začiatku júla, aby umožnil rokovania.



Soul chce ponúknuť Washingtonu nákup väčšieho množstva skvapalneného zemného plynu (LNG) a podporu pri stavbe lodí, v sektore, v ktorom je Južná Kórea po Číne lídrom.



V piatok sa Greer stretol s Čchung Kchi-sunom, podpredsedom HD Hyundai, ktorý vlastní najväčšiu lodiarsku spoločnosť v Južnej Kórei. Diskusie sa údajne týkali spolupráce s americkým výrobcom lodí Huntington Ingalls Industries.



Greer sa má stretnúť aj s generálnym riaditeľom juhokórejského staviteľa lodí Hanwha Ocean, ktorý poskytuje služby, ako sú údržba, opravy a generálne opravy pre plavidlá amerického námorníctva.



(1 EUR = 1,1185 USD)