APES-SK: Slovensko vo využívaní GES zaostáva za Českou republikou

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovensko vo využívaní Garantovaných energetických služieb (GES) zaostáva. Investície do GES sú v Českej republike 16-krát vyššie ako na Slovensku. SR zaostáva ako v počte realizovaných projektov, tak aj v tempe rastu využívania energetických služieb. Upozornila na to Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).



"V Českej republike vidíme, ako s investíciami rastie aj rozsah a náročnosť GES projektov. Medziročné prírastky úspešných projektov na Slovensku môžeme stále počítať prakticky na prstoch jednej ruky. V roku 2023 bolo u nás preinvestovaných menej ako päť miliónov eur, čo je približne 16-krát menej ako v Českej republike. Vzhľadom na nedostatok iných schém finančnej podpory a klimatické ciele EÚ je čas hovoriť na Slovensku o GES oveľa viac," uviedol predseda správnej rady APES-SK Marcel Lauko.



U českých susedov za 30 rokov fungovania energetických služieb zrealizovali takmer 300 projektov v 1460 budovách. Prevádzkovateľom budov sa tak podarilo ušetriť v prepočte približne 241,5 milióna eur. Len za posledný rok sa podľa APES-SK investície do GES projektov v Česku zdesaťnásobili a dosiahli hodnotu dve miliardy českých korún (79 miliónov eur).



GES sú celosvetovo využívaná metóda financovania projektov obnovy budov a zariadení. Jednou z ich výhod je, že štát, kraje, obce či firmy môžu realizovať energeticky úsporné opatrenia s nulovými vstupnými investíciami a záväzky splácať až z budúcich, garantovaných úspor. GES projekty využívajú napríklad nemocnice, školy či obce. Hoci najväčšie výhody ponúkajú podľa APES-SK pre verejný sektor, atraktívne sú aj pre podniky, ktoré hľadajú záruku, že investícia skutočne prinesie požadované výsledky.



(1 EUR = 25,019 CZK)