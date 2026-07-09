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Aplikácia Cyril je dostupná na webe, v mobiloch bude po schválení
Keďže ide o rozsiahly systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu objaviť drobné nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Platforma Cyril/NICL (Národný integrovaný cestovný lístok), ktorá má umožniť nákup jedného lístka na cestovanie viacerými druhmi verejnej osobnej dopravy na Slovensku, je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná vo webovej verzii na www.cyril.sk, ktorá je funkčná a dostupná. Pre TASR to v súvislosti s informáciami o jej obmedzenej prevádzke vo štvrtok potvrdila hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková.
Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné budú neskôr. „Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. O sprístupnení mobilných aplikácií budeme verejnosť, samozrejme, informovať,“ uviedla hovorkyňa. Keďže ide o rozsiahly systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu objaviť drobné nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú.
„Cestujúci si v aplikácii môžu vytvoriť profil, vyhľadať trasu, zobraziť cestovné poriadky a meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém umožňuje jednotný nákup lístkov a pracuje s cestovnými poriadkami a tarifami 39 dopravcov,“ priblížila Poláčiková.
Spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá aplikáciu pre MD dodala, pre TASR dodala, že je aktuálne v úvodnej fáze prevádzky pred spustením širšej informačnej kampane, ktorá je naplánovaná od 15. júla. „Napriek tomu už evidujeme stovky predaných lístkov. Ohlasy a pripomienky priebežne sledujeme a vyhodnocujeme,“ uviedla manažérka spoločnosti pre vzťahy s verejnosťou Michaela Lovásová. „Práve táto úvodná fáza slúži na to, aby sa systém preveril v reálnych podmienkach, zachytili sa prípadné chyby alebo nejasnosti a mohli sme ich čo najrýchlejšie odstrániť ešte pred očakávaným vyšším záujmom používateľov po spustení kampane,“ ozrejmila.
Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné budú neskôr. „Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. O sprístupnení mobilných aplikácií budeme verejnosť, samozrejme, informovať,“ uviedla hovorkyňa. Keďže ide o rozsiahly systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu objaviť drobné nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú.
„Cestujúci si v aplikácii môžu vytvoriť profil, vyhľadať trasu, zobraziť cestovné poriadky a meškania, vypočítať cenu cestovného a kúpiť si lístok. Systém umožňuje jednotný nákup lístkov a pracuje s cestovnými poriadkami a tarifami 39 dopravcov,“ priblížila Poláčiková.
Spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá aplikáciu pre MD dodala, pre TASR dodala, že je aktuálne v úvodnej fáze prevádzky pred spustením širšej informačnej kampane, ktorá je naplánovaná od 15. júla. „Napriek tomu už evidujeme stovky predaných lístkov. Ohlasy a pripomienky priebežne sledujeme a vyhodnocujeme,“ uviedla manažérka spoločnosti pre vzťahy s verejnosťou Michaela Lovásová. „Práve táto úvodná fáza slúži na to, aby sa systém preveril v reálnych podmienkach, zachytili sa prípadné chyby alebo nejasnosti a mohli sme ich čo najrýchlejšie odstrániť ešte pred očakávaným vyšším záujmom používateľov po spustení kampane,“ ozrejmila.