Aplikácia Over Pass je aj na Google Play, má cez 3000 stiahnutí

Bratislava 23. augusta (TASR) - Aplikácia pre obchodníkov na overenie COVID preukazov zákazníkov je už aj v obchode s aplikáciami Google Play. Od piatka (20. 8.) sa ju dalo stiahnuť aj cez webstránku vývojárov aplikácie, štátnej spoločnosti Slovensko IT. Predseda predstavenstva spoločnosti Pavol Miroššay pre TASR vyčíslil, že doteraz si aplikáciu Over Pass stiahli viac než tri tisícky užívateľov a prekontrolovalo sa cez ňu už vyše 15.000 COVID preukazov. Dodal, že aplikácia funguje aj offline, treba však dbať na aktualizáciu.



Nové opatrenia, ktorými sa majú riadiť prevádzky, platia od pondelka 16. augusta. Prevádzky si môžu vybrať, koho budú púšťať, podľa troch základných scenárov. Niektoré vyžadujú kontrolu, či je zákazník zaočkovaný, otestovaný, prípadne ochorenie COVID-19 prekonal. Na kontrolu certifikátov takmer týždeň nebola sprístupnená slovenská aplikácia, obchodníci ju majú k dispozícii až od piatka.



O funkcionalitách aplikácie existuje aj manuál pre prevádzky, ktorý zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Píše sa v ňom, že aplikácia funguje aj v offline režime, nepotrebuje neustále pripojenie k internetu. Miroššay však na otázku, či tým pádom obsahuje aplikácia vždy aktuálne údaje, odpovedal, že pri každom inicializovaní aplikácie sa overuje, či je užívateľ pripojený na internet. Ak je, automaticky sa sťahujú najnovšie dáta. "Odporúčame užívateľom, aby aplikáciu aspoň raz denne pripojili k internetu pre aktuálnosť dát," zdôraznil.



Na otázku, či kontrole COVID certifikátov nemôže na strane prevádzky alebo na strane klienta brániť zlý či žiadny signál, povedal, že aplikácie Green Pass aj Over Pass fungujú v režime offline, preto ukázanie i overenie by fungovať malo.



Aplikácia Over Pass v súčasnosti funguje pre operačný systém Android verzie 6.0 alebo novšej. "Sprístupnenie aplikácie pre iOS zariadenia predpokladáme v priebehu budúceho týždňa," povedal pre TASR Miroššay.