Aplikácia pre bytovky Resitech získala pol milióna eur na ďalší rast

Bratislava 16. júna (TASR) - Technologická platforma pre bytové domy Resitech získala investíciu v hodnote 500.000 eur od Seed Startera Slovenskej sporiteľne a spoločnosti Slovak Investment Holding (SIH). Aplikácia prepája vlastníkov bytov so správcami, ktorí môžu vzájomne komunikovať, hlasovať online, nahlásiť poruchu či nahliadnuť do dokumentov bez toho, aby išli na úrad. Informovala o tom SIH.



„Resitech vznikol z túžby odstrániť zbytočné komplikácie zo života správcom aj vlastníkom. Nie každý má čas chodiť na hlasovanie, sledovať nástenky alebo sa doťahovať na schôdzach. Správa bytového domu nemá byť chaos, hádky ani nekonečné papiere. Preto sme vytvorili Resitech - nástroj, ktorý bytovým domom prináša poriadok, prehľad, efektivitu a pokoj,“ uviedol zakladateľ a generálny riaditeľ platformy Tomáš Paciga.



Aplikáciu podľa neho denne používa takmer 100.000 ľudí a viac než 100 správcovských firiem po celom Slovensku. Investíciu plánuje využiť na jej ďalší rast, rozvíjanie nových funkcií či vstupovanie na zahraničné trhy do Česka a Chorvátska, pričom je financovaná zo zdrojov plánu obnovy určených na posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií. SIH ju realizuje za podmienok pari passu (rovnakým dielom), čo umožňuje násobiť zdroje od spoluinvestora.



„Slovak Investment Holding dlhodobo podporuje riešenia, ktoré zlepšujú každodenný život ľudí. Veríme, že technológie majú zásadný potenciál prinášať pozitívne spoločenské zmeny, a práve Resitech je príkladom toho, ako môže inovatívny prístup zjednodušiť a sprehľadniť dôležité procesy v oblasti bývania,“ dodal riaditeľ priamych investícií SIH Juraj Jusko.