Aplikáciu Digitálne zastupiteľstvo využili prvýkrát v Trnave

Trnava 20. apríla (TASR) - Medzi technologické nástroje, ktoré umožnia poslaneckým zborom obcí, miest i krajov rokovať vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu bezpečne, patrí aj aplikácia Digitálne zastupiteľstvo spoločnosti Datalan. Zástupcom samospráv je bezplatne k dispozícii až do 31. augusta a pri jej využití sa môžu inšpirovať príkladom Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Uviedla to marketingová riaditeľka spoločnosti Ivana Dorozlo.



TTSK je prvou samosprávou, ktorá aplikáciu využila v praxi a rokovanie realizovala formou videokonferencie. Záznam je dostupný online. "Aplikácia v TTSK komplexne zastrešuje procesy, súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia, zefektívňuje prípravu materiálov. Podporuje evidenciu prijatých uznesení, sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí, sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe a má ďalšie funkcie," uviedla Dorozlo.



Na základe požiadaviek TTSK spoločnosť dopracovala funkcionality pre realizáciu hlasovania zastupiteľstva na diaľku, ako aj nástroj na prihlasovanie sa do diskusie počas rokovania. Elektronické hlasovanie poslancov je v reálnom čase zaznamenané a výsledky sú ihneď prehľadne prezentované a pripravené na publikovanie pre verejnosť. Nová verzia aplikácie bola podľa marketingovej riaditeľky v kraji nasadená za zrýchlených podmienok, spoločne pretestovaná a spoločnosť zároveň poskytla aj hotline a odbornú podporu počas zrealizovaného online rokovania zastupiteľstva.



Ako sa vyjadril predseda TTSK Jozef Viskupič, prostredníctvom digitalizácie rokovania kraj chráni zdravie poslancov, zamestnancov úradu a aj samotnej verejnosti a na druhej strane môže prijímať rozhodnutia, vďaka ktorým zabezpečí fungovanie kraja. TTSK využil možnosti v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - IT firmy, pomôžte Slovensku.