Aplikáciu Over doklad využíva veľa ľudí, FS eviduje 30.000 stiahnutí

Bratislava 20. júla (TASR) - Aplikácia Over doklad naberá na popularite, na preverovanie pravosti pokladničných dokladov ju používa stále viac klientov finančnej správy (FS). TASR o tom informovala hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Do pondelka eviduje FS takmer 30.000 stiahnutí aplikácie a od spustenia systému eKasa verejnosť prostredníctvom nej preverila viac ako 700.000 dokladov, čo je zhruba 25.000 overení týždenne.



„Z uvedeného celkového počtu overení sa zákazníkom nepodarilo preveriť doklady v takmer 35.000 prípadoch,“ podotkla Skokanová s tým, že väčšina z nich odkazovala na pokladničné doklady vydané v offline režime a doevidované v zákonnej lehote.



FS na základe podkladov z aplikácie pristúpila ku kontrolám v 125 prípadoch. „Vďaka kontrole verejnosti sme zistili aj prípady vydávania simulovaných falošných dokladov s cieľom obísť systém eKasa. Overovanie dokladov tak výrazne prispieva k odhaľovaniu prípadov nezrovnalostí pri používaní online registračných pokladníc,“ dodala Skokanová.



Za prvý polrok 2020 FS skontrolovala 2351 subjektov, v takmer 1300 prípadoch zistili kontrolóri porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. „Väčšinu kontrol vykonali u podnikateľov, v 44 prípadoch preverili servisné organizácie,“ vyčíslila hovorkyňa. Celkovo uložené pokuty za toto obdobie predstavovali 300.000 eur.



Finančná správa zdôrazňuje, že na preverenie nahláseného podnetu potrebuje získať čo najviac informácií. „Ak aplikácia Over doklad vyhodnotí bloček ako falošný, respektíve nenájdený, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu prostredníctvom tejto aplikácie,“ uzavrela Skokanová.



Ako pripomenula, aplikácia sa dá stiahnuť z Google Play aj z Apple Store, avšak je možné ju využiť aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.