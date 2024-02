APOZE chce zrušiť samosprávam verejne obstarávať dodávateľa elektriny

Bratislava 21. februára (TASR) - Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE) navrhla zapracovať do novely zákona o verejnom obstarávaní zrušenie povinnosti pre samosprávy verejne obstarávať dodávateľa elektriny. Systém verejného obstarávania je podľa asociácie nanútený samosprávam za najnižšiu cenu, no môže byť pritom aj o 15-30 % vyššia ako pri výbere dodávateľa bez verejnej súťaže.



Systém verejného obstarávania je podľa APOZE v rozpore s legislatívou Európskej únie (EÚ) a ochranou práv spotrebiteľa. Legislatíva tak finančne poškodzuje samosprávy. Asociácia kritizuje aj povinnosť daňových priznaní pri fotovoltických zariadeniach (FVZ).



"APOZE sa dlhodobo snaží o zrušenie absurdnej povinnosti mesačného podávania daňových priznaní v prípade FVZ - lokálnych zdrojov nad 10 kilowattov (kW) vynucovanej pod hrozbou pokút colnými úradmi," uviedla asociácia s tým, že spotrebná daň musí byť zaplatená nielen z elektriny vyrobenej FVZ, ale namiesto dodávateľa aj za dodanú elektrinu na všetkých odberných miestach bez ohľadu na to, že tam nie je FVZ.



Samosprávam a podnikateľským subjektom, ktoré pre mzdové náklady nemajú energetika, zároveň APOZE ponúkla analýzu odberových miest. Majú tak možnosť vyhodnocovania dodávky a výroby elektriny na dohodnutej periodickej báze.



APOZE podala Ministerstvu hospodárstva (MH) SR a Ministerstvu financií (MF) SR doplnenie k žiadosti o novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, zákona o energetike a odstránenie nesúladu zákona o spotrebnej dani (z elektriny) so zákonom o energetike. V súvislosti s navrhovanými legislatívnymi zmenami sa pripravuje rokovanie APOZE s pracovníkmi sekcie energetiky MH SR.