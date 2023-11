APOZE žiada novelizovať niektoré energetické zákony

Bratislava 23. novembra (TASR) - Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE) žiada o novelizovanie niektorých energetických zákonov. Svoju žiadosť adresovala Ministerstvu hospodárstva SR. Informoval o tom podpredseda APOZE František Bednár.



APOZE žiada o novelizovanie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, zákona o energetike a navrhuje tiež odstrániť nesúlad v zákone o spotrebnej dani z elektriny so zákonom o energetike.



"Uvedené zákony v súčasnosti adekvátne nereagujú na energetickú krízu, enormnú záťaž podnikateľského prostredia, samospráv a občanov Slovenskej republiky ohrozených energetickou chudobou," uviedla APOZE v žiadosti.



Predstavitelia APOZE sú presvedčení, že Slovensko by potrebovalo podobnú novelu energetického zákona, akú prijala začiatkom tohto roka Česká republika. Takáto novela by podľa nich bola politicky významným krokom s medzinárodným dosahom. "Rovnako sme presvedčení, že by to prispelo ku konsolidácii predošlou vládou rozvrátených verejných financií, pretože energia vyrobená obnoviteľnými zdrojmi nebude dotovaná regulovanými cenami a dotáciami zo štátneho rozpočtu," uviedli predstavitelia APOZE v žiadosti.



Podľa asociácie prax potvrdzuje, že schvaľovací proces pripojenia lokálneho zdroja energie trvá z dôvodu byrokratickej záťaže mesiace, pritom inštalácia fotovoltického zariadenia (FVZ) trvá niekoľko dní. "FVZ by mohli znižovať náklady na energie, tak ako je to v Českej republike, Poľsku a ďalších štátoch, kde proces realizácie FVZ trvá nepomerne kratšie," pripomenula APOZE.



Ako ďalej poukázala, práve lokálne zdroje s výkonom nad desať kilowattov (kW) tvoria väčšinu inštalácií pre samosprávy, školy, verejné inštitúcie a podnikateľské subjekty. Avšak ich realizáciu najviac brzdí podľa APOZE súčasná legislatíva.



Navrhuje preto novelizovať zákon minimálne v takom rozsahu ako u českých susedov, "kde novela v súlade so stratégiou EÚ uľahčuje výstavbu obnoviteľných zdrojov energie, pretože umožňuje prevádzku obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom do 50 kW bez licencie od energetického úradu", uviedla APOZE v žiadosti pre ministerstvo hospodárstva.



Problémom, ktorý komplikuje, brzdí a predražuje proces pripojenia FVZ, je podľa APOZE aj to, že k realizácii lokálnych zdrojov s výkonom nad 100 kW sa vyžaduje pripojenie do Integrovaného systému (IS) distribučnej spoločnosti a tiež elektromer s diaľkovým odpočtom.



Ako dodala, riešiť sa to pritom dá aj trojfázovým smart elektromerom s wifi spínačom a webovou aplikáciou, a to s minimálnymi nákladmi do výšky maximálne 400 eur. Navrhuje preto, aby pri FVZ s výkonom do 500 kW postačovalo prevádzkovateľovi poskytnúť distribučnej spoločnosti prístupové údaje k webovej aplikácii s podporou pre mobilné telefóny.