APOZE: Z platieb za ističe budú profitovať iba distribučné spoločnosti

Bratislava 14. mája (TASR) - Návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na zvýšenie platieb za rezervovanú kapacitu zvýši náklady samosprávam, podnikateľom a spotrebiteľom. Jediným účastníkom trhu, ktorý bude mať zo zmeny prospech v podobe vyššieho zisku, budú energetické spoločnosti, a to na úkor spotrebiteľov. V utorok to uviedla Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie (APOZE).



ÚRSO na svojej webovej stránke medzi opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov a nárastu inflácie a cien komodít na koncové ceny elektriny pre odberateľov, zahrnul aj zvýšenie platby za rezervovanú kapacitu. "Vyhlasovať, že zvýšenie platieb za rezervovanú kapacitu prinesie nižšie ceny elektriny, je to isté, ako tvrdiť, že zvýšenie DPH zvýši domácu spotrebu a kúpnu silu občanov. Uveriť mu môže len laik, ktorý nevie, čo je rezervovaná kapacita," uviedla asociácia.



Rezervovaná kapacita je parameter, ktorá predstavuje okamžitý činný výkon rezervovaný v sieti. V minulosti boli poplatky za veľkosť ističa, respektíve rezervovanú kapacitu nízke a ich veľkosť ostávala na hodnotách ešte z čias socializmu, čo sa prejavilo zvýšenými nákladmi po tom, čo distribučné spoločnosti po dohode s ÚRSO presadili ich zvýšenie.



Ak veľkosť rezervovanej kapacity nikto nesledoval a nevyhodnocoval spotrebu, príliš veľká rezervovaná kapacita znamená, že spotrebiteľ platí aj za to, čo v skutočnosti nevyužíva, čo je podľa APOZE problém značnej časti samospráv.



ÚRSO dalo do medzirezortného pripomienkového konania viacero noviel energetickej legislatívy. Ich súčasťou je aj návrh na zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej sústavy (G-komponent) o 233 %. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) tento návrh kritizovala s tým, že obmedzí investície do obnoviteľných zdrojov energie a po roku 2030 prehĺbi očakávaný nedostatok elektriny.