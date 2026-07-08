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Apple a Broadcom oznámili dohodu o spolupráci v hodnote 30 miliárd USD
Dohoda, ktorá by mala priniesť viac ako 15 miliárd čipov vyrobených v USA, je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Apple.
Autor TASR
San Francisco 8. júla (TASR) - Spoločnosť Apple bude spolupracovať s koncernom Broadcom na vývoji a výrobe počítačových čipov v Spojených štátoch. Dohodu v hodnote viac ako 30 miliárd dolárov (26,24 miliardy eur) v stredu oznámili obe zúčastnené strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Dohoda, ktorá by mala priniesť viac ako 15 miliárd čipov vyrobených v USA, je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Apple, ktorá sa vo vzťahu k administratíve prezidenta Donalda Trumpa zaviazala investovať 600 miliárd USD do americkej ekonomiky počas štyroch rokov. Dohoda okrem iného počíta s rozšírením závodu výrobcu čipov Broadcom vo Fort Collins v štáte Colorado.
„Špičkové komponenty vyrobené vo Fort Collins sú nevyhnutné pre dosiahnutie neuveriteľného výkonu a konektivity, ktorú naši zákazníci očakávajú,“ povedal generálny riaditeľ Apple Tim Cook a poďakoval Trumpovi a jeho administratíve za podporu tohto úsilia. Šéf koncernu Broadcom Hock Tan dodal, že spolupráca umožní jeho spoločnosti rozšíriť svoje výrobné aktivity v štáte Colorado, kde „vytvára prelomové technológie, ktoré spájajú ľudí po celom svete“.
(1 EUR = 1,1433 USD)
Dohoda, ktorá by mala priniesť viac ako 15 miliárd čipov vyrobených v USA, je súčasťou širšej stratégie spoločnosti Apple, ktorá sa vo vzťahu k administratíve prezidenta Donalda Trumpa zaviazala investovať 600 miliárd USD do americkej ekonomiky počas štyroch rokov. Dohoda okrem iného počíta s rozšírením závodu výrobcu čipov Broadcom vo Fort Collins v štáte Colorado.
„Špičkové komponenty vyrobené vo Fort Collins sú nevyhnutné pre dosiahnutie neuveriteľného výkonu a konektivity, ktorú naši zákazníci očakávajú,“ povedal generálny riaditeľ Apple Tim Cook a poďakoval Trumpovi a jeho administratíve za podporu tohto úsilia. Šéf koncernu Broadcom Hock Tan dodal, že spolupráca umožní jeho spoločnosti rozšíriť svoje výrobné aktivity v štáte Colorado, kde „vytvára prelomové technológie, ktoré spájajú ľudí po celom svete“.
(1 EUR = 1,1433 USD)