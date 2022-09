Cupertino/Naí Dillí 26. septembra (TASR) - Apple bude vyrábať svoj nový iPhone 14 aj v Indii. Americký koncern sa totiž snaží diverzifikovať výrobu a jej časť presunúť mimo Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Apple predstavil nový modelový rad tento mesiac. "Sme nadšení, že budeme vyrábať iPhone 14 v Indii," uviedol Apple.



Analytici J. P. Morgan očakávajú, že Apple od konca tohto roka presunie približne 5 % výroby iPhonov 14 do Indie, ktorá je druhým najväčším trhom so smartfónmi na svete po Číne. Do roku 2025 by Apple mohol štvrtinu iPhonov vyrábať v Indii, predpokladajú analytici J. P. Morgan.



Dodávateľský reťazec pre iPhony sa nachádza predovšetkým v Číne. Apple sa snaží pri produkcii znížiť svoju závislosť od Číny pre jej politiku nulového covidu a rastúce spory s USA.



Apple v Indii už od roku 2017 vyrába staršie iPhony, ale teraz prichádza oznámenie o produkcii nových modelov v krajine len niekoľko týždňov po ich predstavení, čo je oveľa skôr, ako bývalo zvykom v prípade starších modelových radov, upozornil analytik spoločnosti Canalys Sanyam Chaurasia.



Apple v minulom roku vyrobil v Indii asi 7,5 milióna iPhonov, čo zodpovedá približne trom percentám jeho globálnej produkcie, uviedol Chaurasia. "Očakávame, že lokálna produkcia iPhonov v Indii by mohla tento rok prekonať 11 miliónov."