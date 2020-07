Apple chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom svojom biznise

Cupertino 21. júla (TASR) - Americká spoločnosť Apple plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom svojom biznise do 10 rokov. Týka sa to jej výrobkov aj celej dodávateľskej siete. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výrobca iPhonov v utorok uviedol, že čo sa týka jeho vlastných prevádzok vo svete, tam už uhlíkovú neutralitu dosiahol. Teraz chce však svoje úsilie v oblasti ekologizácie biznisu rozšíriť aj na tisícky dodávateľov, ktorí sa podieľajú na výrobe produktov spoločnosti.



Firma Apple dodala, že priame znižovanie emisií by sa na celkovom splnení cieľa malo podieľať 75 %. Z 25 % by k uhlíkovej neutralite mali prispieť offsetové projekty, ako napríklad výsadba stromov či obnova biotopov, napríklad obnova mangrovových ekosystémov v Kolumbii či saván v Keni. Túto časť by mal podľa Apple zabezpečovať fond, jeho hodnotu však spoločnosť neuviedla.



Firma zároveň dodala, že okrem toho spolupracuje s dodávateľmi aj na znižovaní emisií prostredníctvom využívania recyklovaných materiálov. Ako uviedla, v súčasnosti používa v iPhonoch napríklad recyklované prvky vzácnych zemín, konkrétne v komponente známom ako taptic engine.