Apple dosiahol v 1. účtovnom štvrťroku čistý zisk 42 miliárd USD
San José 30. januára (TASR) - Spoločnosť Apple dosiahla vo svojom prvom účtovnom štvrťroku, ktorý sa skončil 27. decembra 2025, čistý zisk vo výške 42 miliárd dolárov (35,09 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o takmer 16 %. Tržby vzrástli tiež o približne 16 % na 143,8 miliardy dolárov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Motorom rastu bol silný dopyt po novom modelovom rade iPhone 17 počas vianočnej sezóny. Tržby z predaj iPhonov celkovo vzrástli o 23 % na rekordných 85,3 miliardy USD. V prípade iPhonov spoločnosť už dlhší čas nezverejňuje počty predaných kusov. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Counterpoint Research zostal Apple v roku 2025 lídrom na globálnom trhu so smartfónmi s približne pätinovým podielom. Dvojkou bol vlani juhokórejský Samsung s 19 % nasledovaný čínskym koncernom Xiaomi s podielom 13 %.
Counterpoint očakáva, že globálny trh smartfónov sa v tomto roku oslabí z dôvodu nedostatku čipov a zvýšenie cien komponentov. Výrobcovia čipov totiž uprednostňujú dátové centrá pre umelú inteligenciu (AI) pred smartfónmi.
(1 EUR = 1,1968 USD)
