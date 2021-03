Apple investuje v Nemecku viac než 1 mld. eur do vývojového centra

Mníchov 10. marca (TASR) - Apple ohlásil veľkú investíciu v Nemecku do výskumu a vývoja.



Americký koncern v Nemecku v najbližších troch rokoch investuje viac než 1 miliardu eur. V rámci investície chce v Mníchove postaviť nové veľké výskumné centrum na vývoj čipov. Apple uviedol, že rozšíri existujúce výskumné a vývojové zariadenia do najväčšieho európskeho vývojového centra pre mobilné čipy a softvér.



Apple v lete 2019 získal divíziu mobilných modemov koncernu Intel, a odvtedy v Mníchove expanduje. Aktuálne tam zamestnáva takmer 1500 inžinierov zo 40 krajín, ktorí pracujú v oblasti dizajnu manažmentu energie. Približne polovica z globálneho tímu Apple v oblasti manažmentu energie je umiestnená v Nemecku.



Nové výskumné centrum s rozlohou 30.000 štvorcových metrov by mal americký koncern otvoriť v budúcom roku v centre Mníchova na Karlstrasse. Apple uviedol, že urobí z Mníchova European Silicon Design Center.



Investícia odráža rozhodnutie koncernu viac používať čipy, ktoré sám navrhne, namiesto čipov od iných firiem.