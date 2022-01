Apple mal v uplynulom 1. kvartáli rekordné tržby

San Francisco 28. januára (TASR) – Americký koncern Apple zaznamenal v uplynulom 1. štvrťroku finančného roka 2021/2022 rekordné tržby, ktoré prekonali odhady Wall Street, rovnako ako jeho zisk. A to aj napriek globálnemu nedostatku čipov, ktorý zasiahol firmy na celom svete. Výsledky Apple naznačujú, že rozmach technologických firiem zo začiatku pandémie nového koronavírusu sa ešte nemusí skončiť, aj keď niektorí šampióni, ako napríklad Netflix, už spomaľujú.



„Dosiahli sme rekordy na vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhoch, zaznamenali sme rast výnosov vo všetkých našich produktových kategóriách okrem iPadu, o ktorom sme povedali, že jeho dodávky budú obmedzené,“ povedal analytikom generálny riaditeľ Tim Cook.



Zisk Apple za tri mesiace do konca decembra 2021, čo bol 1. štvrťrok jeho obchodného roka 2021/2022, vzrástol na 34,63 miliardy USD (31,03 miliardy eur) alebo 2,10 USD na akciu z 28,76 miliardy USD alebo 1,68 USD/akcia v predchádzajúcom roku. Analytici predpovedali koncernu zisk 1,89 USD na akciu.



Tržby za 1. štvrťrok stúpli o 11 % na nový historický rekord 123,95 miliardy USD z 111,44 miliardy USD rok predtým, zatiaľ čo analytici očakávali tržby vo výške 118,66 miliardy USD.



Tržby podporil predovšetkým medziročný nárast predaja telefónov iPhone a služieb. Konkrétne tržby z predaja smartfónov sa v sledovanom období zvýšili na 71,63 miliardy USD zo 65,60 miliardy USD v minulom roku. Tržby zo služieb vzrástli na 19,52 miliardy USD z 15,76 miliardy USD.



„Rekordné výsledky za uplynulý štvrťrok umožnila naša najinovatívnejšia zostava produktov a služieb,“ vyhlásil Cook. „Teší nás, že vidíme odozvu od zákazníkov z celého sveta v čase, keď zostať v spojení nebolo nikdy dôležitejšie. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli vybudovať lepší svet – napredujeme smerom k nášmu cieľu stať sa uhlíkovo neutrálnymi v rámci nášho dodávateľského reťazca a produktov do roku 2030 a dosahujeme pokrok v našej práci v oblasti vzdelávania a rasovej rovnosti a spravodlivosti," dodal.



Predstavenstvo spoločnosti Apple oznámilo za minulý rok hotovostnú dividendu vo výške 0,22 USD na akciu.



Apple zároveň uviedol, že problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré narušili výrobu, sa ešte neskončia, ale v nasledujúcich mesiacoch očakáva ich menší vplyv. "Sú tam nejaké povzbudivé signály," skonštatoval Cook.



Napriek volatilite na trhoch sa Apple stal prvou americkou spoločnosťou, ktorá dosiahla trhovú hodnotu 3 bilióny USD začiatkom januára. Napätie medzi Washingtonom a Pekingom, ako aj ukrajinská kríza však odvtedy zvýšili nervozitu trhu, pričom v uplynulých dňoch došlo na trhoch k veľkým výkyvom.



(1 EUR = 1,1160 USD)