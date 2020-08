Apple naznačil, že uvedenie najnovšieho iPhonu 12 sa môže oneskoriť

San Francisco 2. augusta (TASR) - Americký koncern Apple koncom týždňa naznačil, že uvedenie najnovšieho smartfónu iPhone 12 na trh sa môže oneskoriť o niekoľko týždňov.



Finančný riaditeľ Apple Luca Maestri uviedol, že spoločnosť možno nezačne s predajom iPhone 12 už v septembri. Koncern totiž očakáva, že bude pokračovať solídny dopyt po súčasnej línii jeho produktov, vrátane silnej reakcie zákazníkov na iPhone SE.



Tržby Apple v 2. štvrťroku 2020 totiž vzrástli o 11 % na 59,7 miliardy USD (50,39 miliardy eur) a zisk spoločnosti po prepočítaní na akciu sa zvýšil o 18 % na 2,58 USD.



„Ako viete, minulý rok sme začali predávať nové telefóny iPhone koncom septembra. Tento rok plánujeme, že dodávky budú k dispozícii o niekoľko týždňov neskôr,“ povedal finančný riaditeľ.



Apple zvyčajne uvádza nové iPhony na trh v septembri. Špekuluje sa, že iPhone 12, ktorý bude obsahovať technológiu 5G, by sa mohol začať predávať až v októbri. Údajne to súvisí jednak s blokádami a cestovnými obmedzeniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu, v dôsledku čoho nemohli technici Apple odcestovať do Ázie, čo ovplyvnilo vývoj iPhonu novej generácie. A tiež s pomalším budovaním nových sietí 5G.