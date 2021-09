Apple nesmie obmedzovať vývojárov, ako vyberajú platby v aplikáciách

San Francisco 10. septembra (TASR) - Americký súd v spore medzi Apple a Epic Games rozhodol, že americký koncern nemôže už ďalej obmedzovať vývojárov, akým spôsobom vyberajú platby v aplikáciách.



Podľa rozhodnutia sudkyne Yvonne Gonzalez Rogersovej Apple nemôže brániť vývojárom v tom, aby do svojich aplikácií vkladali tlačidlá alebo linky, ktoré zákazníkov presmerujú na iné spôsoby platby mimo platobný systém Apple. Apple totiž účtuje poplatok 15 % až 30 %. Podľa rozhodnutia súdu Apple tiež nemôže zakázať vývojárom, aby komunikovali priamo so zákazníkmi prostredníctvom kontaktnej informácie, ktorú vývojár získa po tom, ako sa zákazník prihlási do aplikácie.



Epic už nechcel platiť Applu 30 % z toho, čo minú na svojich iPhonoch či iPadoch hráči populárnej hry Fortnite, keď v hre nakupujú. Keďže Apple odmietol zmenu obchodných podmienok, Epic sa minulé leto aktualizáciou pokúsil obísť App Store a umožniť nákupy mimo neho, čo znamenalo porušenie zmluvných podmienok. Apple následne odstránil z App Storu vývojársky účet spoločnosti Epic Game a spor sa dostal pred súd.



Piatkové rozhodnutie uzatvára prvú časť sporu medzi Apple a Epic Games týkajúcu sa obchodných podmienok App Storu a toho, či potláča konkurenciu. Apple vyhral v 9 z 10 bodov, ale bude musieť zmeniť svoje obchodné podmienky používania App Storu a uvoľniť pravidlá týkajúce nakupovania v aplikáciách.



Akcie Apple sa po rozhodnutí súdu oslabili o 2 %.