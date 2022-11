Apple očakáva, že tento rok vyrobí o 3 milióny iPhonov 14 menej

Cupertino 7. novembra (TASR) - Apple očakáva, že v tomto roku vyrobí minimálne o 3 milióny iPhonov 14 menej, než pôvodne predpokladal, uviedli zdroje oboznámené s plánmi koncernu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Apple a jeho dodávatelia majú aktuálne za cieľ tento rok vyprodukovať 87 miliónov iPhonov 14 alebo menej. Pôvodným cieľom bolo 90 miliónov kusov, uviedli zdroje. Dôvodom zníženia vyhliadok je slabší dopyt po modeloch iPhone 14 a iPhone 14 Plus. Ďalším faktorom sú problémy s dodávkami pre protipandemické opatrenia v Čeng-čou, kde je hlavný výrobný závod pre iPhony.



Predaj iPhonov 14 a 14 Plus sa prudko ochladil od ich uvedenia na trh, uviedla poradenská spoločnosť Jefferies. Apple už predtým zrušil plány zvýšiť výrobu nových telefónov v tomto roku. Koncern však v nedeľu (6. 11.) vyhlásil, že dopyt po drahších modeloch iPhone 14 Pro a Pro May zostáva vysoký, ich produkciu však obmedzuje lockdown v Čeng-čou.