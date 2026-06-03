< sekcia Ekonomika
Apple otvorí v Berlíne prvé európske centrum pre vývojárov aplikácií
Stredisko v Berlíne bude pre Apple piatym zariadením svojho druhu, po vývojárskych centrách v Bangalúre, Šanghaji, Singapure a v ústredí koncernu v kalifornskom Cupertine.
Autor TASR
Berlín 3. júna (TASR) - Americký technologický koncern Apple otvorí v Berlíne svoje prvé európske centrum pre vývojárov aplikácií. Centrum začne fungovať ešte tento rok, oznámil v stredu výrobca iPhonov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Stredisko v Berlíne bude pre Apple piatym zariadením svojho druhu, po vývojárskych centrách v Bangalúre, Šanghaji, Singapure a v ústredí koncernu v kalifornskom Cupertine. V týchto centrách organizuje Apple okrem iného workshopy pre programátorov, ktorých oboznamuje s vývojárskymi nástrojmi pre svoje platformy. Koncern sa snaží, aby jeho aplikácie bezproblémovo fungovali na rôznych zariadeniach, ako sú iPhony, počítače Mac alebo iPady.
Stredisko v Berlíne bude pre Apple piatym zariadením svojho druhu, po vývojárskych centrách v Bangalúre, Šanghaji, Singapure a v ústredí koncernu v kalifornskom Cupertine. V týchto centrách organizuje Apple okrem iného workshopy pre programátorov, ktorých oboznamuje s vývojárskymi nástrojmi pre svoje platformy. Koncern sa snaží, aby jeho aplikácie bezproblémovo fungovali na rôznych zariadeniach, ako sú iPhony, počítače Mac alebo iPady.