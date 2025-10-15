< sekcia Ekonomika
Apple plánuje v Číne nové investície
Oznámenie ministerstva neobsahovalo podrobnosti o výške investícií a spoločnosť Apple, ktorá v Číne vyrába väčšinu svojich iPhonov, sa k správe nevyjadrila.
Autor TASR
Šen-čen 15. októbra (TASR) - Americký technologický gigant Apple pripravuje nové investície v Číne. Generálny riaditeľ spoločnosti Tim Cook informoval ministra technológií Li Le-čchenga, že plánuje pokračovať v expanzii na čínskom trhu a podporovať inovatívny rozvoj v spolupráci s čínskymi spoločnosťami, uviedlo v stredu čínske ministerstvo technológií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Oznámenie ministerstva neobsahovalo podrobnosti o výške investícií a spoločnosť Apple, ktorá v Číne vyrába väčšinu svojich iPhonov, sa k správe nevyjadrila. Apple medzitým rozširuje výrobu v ďalších ázijských krajinách, ako je India, aby znížil svoju závislosť od Číny.
Cook navštívil Čínu v čase eskalujúceho obchodného konfliktu medzi Pekingom a Washingtonom. Prezident Donald Trump vyvíja tlak na americké spoločnosti, aby presunuli výrobu do Spojených štátov, a vyzýva ich, aby viac investovali na domácom trhu. Apple nedávno oznámil, že v Spojených štátoch plánuje v priebehu nasledujúcich štyroch rokov investovať približne 600 miliárd dolárov (519,35 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1553 USD)
Oznámenie ministerstva neobsahovalo podrobnosti o výške investícií a spoločnosť Apple, ktorá v Číne vyrába väčšinu svojich iPhonov, sa k správe nevyjadrila. Apple medzitým rozširuje výrobu v ďalších ázijských krajinách, ako je India, aby znížil svoju závislosť od Číny.
Cook navštívil Čínu v čase eskalujúceho obchodného konfliktu medzi Pekingom a Washingtonom. Prezident Donald Trump vyvíja tlak na americké spoločnosti, aby presunuli výrobu do Spojených štátov, a vyzýva ich, aby viac investovali na domácom trhu. Apple nedávno oznámil, že v Spojených štátoch plánuje v priebehu nasledujúcich štyroch rokov investovať približne 600 miliárd dolárov (519,35 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1553 USD)