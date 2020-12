Apple plánuje v prvej polovici roka 2021 zvýšiť výrobu iPhonov o 30 %

Tokio/San Francisco 15. decembra (TASR) - Americký koncern Apple plánuje v prvej polovici budúceho roka 2021 vyrobiť až 96 miliónov telefónov iPhone, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 30 %. Informovala o tom v utorok japonská spoločnosť Nikkei s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Podľa Nikkei americký koncern požiadal dodávateľov, aby vyrobili približne 95 až 96 miliónov telefónov iPhone vrátane najnovšej rady iPhone 12, ako aj starších telefónov iPhone 11 a SE v 1. polroku 2021. Nedostatok kľúčových častí by však mohol tento cieľ ohroziť, uvádza sa v správe.



Tieto plány by znamenali nárast produkcie o 20 % aj oproti roku 2019, keď ešte svet nezápasil s pandémiou nového koronavírusu. Ale výrobný cieľ bude podľa Nikkei pravidelne prehodnocovaný a revidovaný v reakcii na akékoľvek zmeny spotrebiteľského dopytu.



Apple na základe predbežného odhadu dopytu, ktorý výrobca iPhonov zdieľal so svojimi dodávateľmi, naznačil, že za celý rok 2021 by chcel vyrobiť až 230 miliónov smartfónov, vrátane starých aj nových modelov.



Spoločnosť Apple na žiadosti o komentár zatiaľ nereagovala.