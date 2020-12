Apple plánuje v roku 2024 výrobu áut

Los Angeles 22. decembra (TASR) - Americký výrobca iPhonov Apple sa v poslednom období výrazne posunul v technológii autonómnych vozidiel a do štyroch rokov plánuje začať s výrobou osobných áut. Ich súčasťou by mala byť jej prelomová batériová technológia. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s informáciami.



Firma Apple pracuje na výrobe vlastného auta v rámci projektu označovaného ako Projekt Titan už od roku 2014. V prvých rokoch sa spoločnosti príliš nedarilo, výraznejšie sa posunula až v roku 2019. Odvtedy pokročila do takej miery, že v roku 2024 počíta s výrobou osobného automobilu, uviedli dva zdroje oboznámené s plánmi spoločnosti.



Kľúčový pre stratégiu Apple je podľa tretieho zdroja blízkeho plánom firmy nový dizajn batérie, ktorý by mohol "výrazne" znížiť náklady a zároveň zvýšiť dojazd auta. Spoločnosť Apple sa k informáciám nevyjadrila.