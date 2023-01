Naí Dillí 23. januára (TASR) - Apple plánuje výrazné zvýšenie produkcie v Indii, uviedol v pondelok indický minister obchodu Piush Goyal. Snaží sa totiž obmedziť svoju závislosť od Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Goyala americký koncern chce, aby na Indiu pripadalo až 25 % z jeho produkcie. Aktuálne je to 5 % až 7 %. Apple sa totiž snaží premiestniť časť výroby z Číny.



"Apple, ďalší úspešný príbeh," uviedol Goyal, podľa ktorého je to dôkazom, že India je konkurencieschopnou výrobnou destináciou. "V Indii už produkujú približne 5-7 % svojich výrobkov. Ak sa nemýlim, ich cieľom je zvýšiť podiel výroby v Indii na 25 %."



Goyal nešpecifikoval, kedy chce Apple tento cieľ dosiahnuť. Americký koncern bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.



Apple začal s montážou iPhonov v Indii v roku 2017 cez firmu Wistron a neskôr prostredníctvom spoločnosti Foxconn. To bolo tiež v súlade so snahou indickej vlády o miestnu výrobu. Foxconn plánuje v priebehu dvoch rokov štvornásobok počtu zamestnancov vo svojom indickom závode, kde sa vyrábajú iPhony, uviedli koncom minulého roka zdroje agentúry Reuters.



Indický minister pre elektroniku a informačné technológie Ashwini Vaishnaw v pondelok na Twitteri uviedol, že vývoz spoločnosti Apple z Indie dosiahol v decembri miliardu USD (923,7 milióna eur).



Medzi dôvody plánov Apple, týkajúcich sa presunu výroby z Číny, patrili protipandemické reštrikcie v krajine, ktoré výrazne narušili produkciu, rovnako ako rastúce obchodné a geopolitické napätie medzi Pekingom a Washingtonom. Analytici banky J. P. Morgan ešte minulý rok odhadli, že do roku 2025 sa bude štvrtina všetkých produktov Apple vyrábať mimo Číny, pričom v súčasnosti je to 5 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)