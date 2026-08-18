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Apple po dohode s EK zavádza v EÚ zmeny v obchode App Store
Na základe zákona EÚ o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) môže EÚ klasifikovať technologické koncerny a jednotlivé služby nad určitú veľkosť ako tzv. strážcov prístupu.
Autor TASR
Brusel 18. augusta (TASR) - Spoločnosť Apple pod tlakom EÚ zavedie od októbra zmeny vo svojom obchode App Store. Používatelia v členských štátoch Únia EÚ budú mať väčšiu slobodu výberu pri sťahovaní a platení za aplikácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na v utorok zverejnené vyhlásenia americkej spoločnosti a Európskej komisie (EK).
Vývojári aplikácií kompatibilných s Apple po novom dostanú širší priestor pre rozhodovanie o tom, ako budú distribuovať svoje programy a akým spôsobom za ne budú používatelia platiť. Okrem App Store bude ich softvér možné sťahovať aj z webových stránok alebo online trhovísk tretích strán.
Podľa bruselskej Komisie americký technologický gigant prostredníctvom poplatkov odrádzal vývojárov od používania takýchto alternatívnych distribučných kanálov. Komisia oznámila, že bude pozorne monitorovať uplatňovanie nových podmienok v praxi. V apríli Brusel vymeral spoločnosti Apple pokutu vo výške 500 miliónov eur za porušenie legislatívy EÚ o digitálnych trhoch.
Na základe zákona EÚ o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) môže EÚ klasifikovať technologické koncerny a jednotlivé služby nad určitú veľkosť ako tzv. strážcov prístupu. Cieľom týchto nariadení je vytvoriť spravodlivejší digitálny trh.
DMA sa vzťahuje na spoločnosti s viac ako 45 miliónmi mesačných aktívnych používateľov v EÚ a celosvetovým obratom najmenej 7,5 miliardy eur. Dotknuté spoločnosti musia spĺňať prísnejšie požiadavky a okrem iného sprístupniť svoje platformy konkurentom. V prípade porušenia im hrozia pokuty vo výške až 10 % celosvetového ročného obratu.
Vývojári aplikácií kompatibilných s Apple po novom dostanú širší priestor pre rozhodovanie o tom, ako budú distribuovať svoje programy a akým spôsobom za ne budú používatelia platiť. Okrem App Store bude ich softvér možné sťahovať aj z webových stránok alebo online trhovísk tretích strán.
Podľa bruselskej Komisie americký technologický gigant prostredníctvom poplatkov odrádzal vývojárov od používania takýchto alternatívnych distribučných kanálov. Komisia oznámila, že bude pozorne monitorovať uplatňovanie nových podmienok v praxi. V apríli Brusel vymeral spoločnosti Apple pokutu vo výške 500 miliónov eur za porušenie legislatívy EÚ o digitálnych trhoch.
Na základe zákona EÚ o digitálnych trhoch (Digital Markets Act, DMA) môže EÚ klasifikovať technologické koncerny a jednotlivé služby nad určitú veľkosť ako tzv. strážcov prístupu. Cieľom týchto nariadení je vytvoriť spravodlivejší digitálny trh.
DMA sa vzťahuje na spoločnosti s viac ako 45 miliónmi mesačných aktívnych používateľov v EÚ a celosvetovým obratom najmenej 7,5 miliardy eur. Dotknuté spoločnosti musia spĺňať prísnejšie požiadavky a okrem iného sprístupniť svoje platformy konkurentom. V prípade porušenia im hrozia pokuty vo výške až 10 % celosvetového ročného obratu.