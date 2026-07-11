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Apple podal žalobu obviňujúcu OpenAI z krádeže obchodného tajomstva
Žaloba spoločnosti Apple prišla v čase, keď OpenAI skúma, či má vstúpiť na burzu.
Autor TASR
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San Francisco 11. júla (TASR) - Americká technologická spoločnosť Apple zažalovala organizáciu OpenAI a tvrdí, že sa dopustila krádeže obchodných tajomstiev, keďže sa snaží vytvoriť vlastný hardvér pre chatbot ChatGPT. Apple, ktorý je výrobcom iPhonov, v žalobe podanej v piatok (10. 7.) na kalifornskom federálnom súde uviedol, že organizácia OpenAI zaoberajúca sa vývojom umelej inteligencie povzbudzovala zamestnancov spoločnosti Apple, ktorých prijala do zamestnania, aby s ňou zdieľali dôverné informácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Tento prípad sa týka bývalých zamestnancov spoločnosti Apple, ktorí ukradli obchodné tajomstvá spoločnosti Apple v prospech OpenAI,“ uvádza sa v žalobe. Ako obžalovaní sú menovaní aj dvaja bývalí zamestnanci spoločnosti Apple, ktorí teraz pracujú pre OpenAI.
Jedným z nich je Tang Tan, ktorý pomáhal navrhovať iPhone, Apple Watch a iPod a teraz je hlavným hardvérovým riaditeľom spoločnosti OpenAI. Druhým je elektrotechnický inžinier Chang Liu, ktorému Apple zveril niektoré zo svojich najcitlivejších úloh v oblasti vývoja produktov predtým, ako odišiel z Apple a začiatkom tohto roka sa pripojil k OpenAI.
Spoločnosť OpenAI sa vyjadrila, že žalobu stále skúma, ale jej hovorca Drew Pusateri vo vyhlásení uviedol, že OpenAI „nemá záujem o obchodné tajomstvá iných spoločností.“
Žaloba spoločnosti Apple prišla v čase, keď OpenAI skúma, či má vstúpiť na burzu.
„Tento prípad sa týka bývalých zamestnancov spoločnosti Apple, ktorí ukradli obchodné tajomstvá spoločnosti Apple v prospech OpenAI,“ uvádza sa v žalobe. Ako obžalovaní sú menovaní aj dvaja bývalí zamestnanci spoločnosti Apple, ktorí teraz pracujú pre OpenAI.
Jedným z nich je Tang Tan, ktorý pomáhal navrhovať iPhone, Apple Watch a iPod a teraz je hlavným hardvérovým riaditeľom spoločnosti OpenAI. Druhým je elektrotechnický inžinier Chang Liu, ktorému Apple zveril niektoré zo svojich najcitlivejších úloh v oblasti vývoja produktov predtým, ako odišiel z Apple a začiatkom tohto roka sa pripojil k OpenAI.
Spoločnosť OpenAI sa vyjadrila, že žalobu stále skúma, ale jej hovorca Drew Pusateri vo vyhlásení uviedol, že OpenAI „nemá záujem o obchodné tajomstvá iných spoločností.“
Žaloba spoločnosti Apple prišla v čase, keď OpenAI skúma, či má vstúpiť na burzu.