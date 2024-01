Apple predbehol Samsung, je najväčším výrobcom smartfónov na svete

New York/Londýn 17. januára (TASR) - Americký koncern Apple minulý rok predbehol juhokórejského rivala Samsung a stal sa najväčším výrobcom smartfónov na svete, prvýkrát po 12 rokoch. TASR o tom informuje na základe správy BBC.



Apple má teraz leví podiel na globálnom trhu so smartfónmi, keďže podľa údajov spoločnosti International Data Corporation (IDC) predal vlani viac ako 234 miliónov telefónov. Jeho podiel na predaji smartfónov tak tesne prekročil 20 %, zatiaľ čo podiel Samsungu dosiahol 19,4 %. Nasledovali čínski výrobcovia telefónov Xiaomi, OPPO a Transsion.



Z údajov IDC vyplýva, že minulý rok sa predalo takmer 1,2 miliardy smartfónov, čo je pokles o viac ako 3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a najnižšie predané množstvo za desaťročie. Mnohí spotrebitelia si totiž strážili výdavky pre ekonomické problémy a vysoké úrokové sadzby. Odborníci predpovedajú, že trh so smartfónmi sa v tomto roku zotaví po tom, ako si mnohí ľudia naposledy kúpili nové po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19.



Apple sa vlani umiestnil na prvom mieste aj napriek ťažkostiam a obnovenej konkurencii zo strany Huawei v Číne.



Čínsky koncern Huawei nedávno urobil pokroky vo výrobe vlastných čipov po tom, ako USA zakázali dodávať mu americké technológie, keďže podľa Washingtonu predstavuje bezpečnostné riziko.



Táto správa je sklamaním pre Samsung, ktorý sa až doteraz tešil z pozície najväčšieho svetového výrobcu pamäťových čipov, smartfónov a televízorov.



Juhokórejský elektronický gigant nedávno varoval, že jeho zisky klesnú viac, ako sa očakávalo, keďže globálny dopyt po spotrebnej elektronike zostáva slabý. Čelí tiež konkurencii lacnejších modelov s operačným systémom Android vrátane Transsion a Xiaomi.