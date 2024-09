Apple sa nezúčastní na aktuálnom kole financovania spoločnosti OpenAI

New York 29. septembra (TASR) - Apple sa nakoniec nezúčastní na aktuálnom kole financovania spoločnosti OpenAI, ktoré by jej malo priniesť približne 6,5 miliardy USD (5,83 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Technologický gigant nedávno vypadol z rokovaní o aktuálnom kole financovania, ktoré sa má uzavrieť na budúci týždeň, uviedol v piatok (27. 9.) denník Wall Street Journal (WSJ).



Podľa denníka o účasti na aktuálnom kole financovania firmy OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, rokovali aj iné veľké koncerny, ako sú napríklad Microsoft a Nvidia. Microsoft by mal teraz investovať ďalšiu približne 1 miliardu USD, pričom do OpenAI už vložil 13 miliárd USD.



WSJ v auguste prvýkrát priniesol správu, že Apple rokuje o účasti na novom kole financovania OpenAI. Podľa mediálnych správ by ju aktuálne kolo mohlo oceniť na 100 miliárd USD až 150 miliárd USD.



Vysoké ocenenie je výsledkom pretekov v oblasti umelej inteligencie, ktoré spoločnosť OpenAI spustila uvedením jazykového modelu ChatGPT na trh koncom roka 2022 a ktoré podnietili firmy z rôznych odvetví, aby do novej technológie investovali miliardy.