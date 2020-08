Apple sa stal najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete

New York 1. augusta (TASR) - Apple sa stal z hľadiska trhovej kapitalizácie najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete, keď prekonal saudskoarabský koncern Saudi Aramco.



Akcie Apple sa v piatok (31. 7.) posilnili o vyše 10 % a uzavreli na 425,04 USD, čo zvýšilo trhovú kapitalizáciu firmy na 1,82 bilióna USD (1,54 bilióna eur). Dôvodom boli dobré výsledky za 2. kvartál. To bol najvýraznejší 1-dňový nárast akcií Apple od 13. marca, vďaka ktorému trhová kapitalizácia počas piatka stúpla o 172 miliárd USD, čo je na porovnanie viac, než celková trhová hodnota softvérovej spoločnosti Oracle.



Ropný koncern Saudi Aramco, ktorý bol až do piatka z hľadiska hodnoty najväčšou verejne obchodovanou spoločnosťou od svojho minuloročného vstupu na burzu, má podľa údajov Refinitiv aktuálne trhovú kapitalizáciu 1,760 bilióna USD.



Akcie Apple si od začiatku roka polepšili o 45 %. Investori očakávajú, že Apple rovnako ako ďalšie veľké americké technologické koncerny vyjde z koronakrízy silnejší než menší konkurenti.