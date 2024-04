Jakarta 17. apríla (TASR) - Americký koncern Apple skúma možnosti výroby v Indonézii. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Apple Tim Cook na stretnutí s indonézskym prezidentom Jokom Widodom. TASR o tom informuje na základe správy AP.



"Myslím si, že investičné možnosti v Indonézii sú nekonečné. Myslím si, že existuje veľa skvelých miest na investovanie a my investujeme. Veríme v krajinu," povedal Cook na tlačovej konferencii po stretnutí.



V predchádzajúcom dni sa Cook podobne vyjadril v súvislosti s rozšírením investícií vo Vietname, kde technologický gigant vytvoril približne 200.000 pracovných miest.



Indonézska administratíva roky pracovala na tom, aby priniesla výrobu do krajiny a podporila ekonomický rozvoj, zatiaľ čo Apple sa snaží diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce mimo Číny, kde sa vyrába väčšina jeho smartfónov a tabletov.



Apple začal presúvať časť výroby do krajín ako Vietnam a nedávno aj India po tom, čo blokády spojené s pandémiou ochorenia COVID-19 v Číne viedli opakovane k prerušeniu výroby v krajine.



V utorok (16. 4.) sa Cook stretol s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom v Hanoji. Povedal pritom, že Apple plánuje viac investovať vo Vietname a zvýšiť výdavky na dodávateľov.



"Vzhľadom na spomaľujúcu sa čínsku ekonomiku, ako aj pokračujúce snahy čínskej vlády vytlačiť zahraničné spoločnosti a nahradiť ich domácimi značkami, Apple chce alternatívy pre výrobu," povedal Chris Miller z Tufts University.



Cookova návšteva v Indonézii prišla po tom, čo americký koncern oznámil otvorenie už svojej štvrtej Apple Developer Academy v krajine, ktorá sa bude nachádzať na Bali. Spoločnosť prvýkrát spustila program na školenie vývojárov aplikácií v Indonézii v roku 2018, v hlavnom meste Jakarta.



Apple nemá v Indonézii žiadne výrobné závody, no investoval takmer 100 miliónov USD (94 miliónov eur) do ekosystému vývojárov aplikácií v krajine.



Indonézia má zase k dispozícii zásoby niklu, bauxitu a iných surovín a vláda zakázala ich export.



(1 EUR = 1,0637 USD)